In september 2023 zette Dafne Schippers een punt achter haar loopbaan als topatlete. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter is nu klaar voor een uitgebreide terugblik op haar successen en tegenslagen als topsporter.

Op Instagram kondigt Schippers een boek aan over haar leven als topatlete.

"Dit jaar was het mijn voornemen om het belangrijkste hoofdstuk in mijn leven af te ronden. Dat wil ik doen met trots, vrede en eerlijkheid. In 2026 is het mijn wens om meer open te zijn en om alles met jullie te delen. Binnenkort komt DAFNE. MIJN VERHAAL uit. Ik ben erg enthousiast!"

Unieke kijk

Uitgeverij Kosmos meldt: "Dafne van Dafne Schippers en Marijn de Vries biedt een unieke kijk in het leven van een van Nederlands grootste atletes. In deze eerlijke en persoonlijke autobiografie kijkt Dafne Schippers samen met journalist Marijn de Vries terug op haar indrukwekkende sportcarrière."

"Waar Dafne altijd vrij gesloten is geweest en veelal rationeel reflecteerde op haar prestaties en obstakels, wil ze met dit eerlijke en persoonlijke verhaal een inkijkje geven in de persoon achter de sporter. In dit boek spreekt ze openhartig over je de hoogtepunten en positieve kanten van topsport, alsook de mentale en fysieke keerzijde."

Zilver op de Olympische Spelen

Schippers veroverde in haar carrière twee keer de wereldtitel op de 200 meter en won bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio het zilver op de 200 meter. Aanhoudende rugklachten hinderden haar de laatste jaren voortdurend en voorkwamen dat ze haar beste vorm terugkreeg.

"Als atleet weet je altijd dat deze dag zal komen, dat je carrière een moment in de tijd zal zijn - een verzameling herinneringen en hopelijk medailles", schrijft de Utrechtse atlete. "Vandaag heb ik besloten om mijn leven een andere wending te geven en alles wat hierna komt te volgen en te omarmen, maar niet zonder een enorm dankjewel te zeggen voor alle eindeloze steun. Het is een reis zonder spijt geweest."

Ze begon haar carrière als meerkampster en wist zelfs de bronzen medaille op de zevenkamp te winnen op de WK atletiek van 2013. Haar toenmalige coach Bart Bennema zag haar sprinttalent en haalde haar over zich volop op de 100 en 200 meter toe te leggen. Met succes, want op de EK van 2014 in Zürich won ze meteen goud op de beide sprintafstanden. Het jaar daarna bekroonde ze haar overgang op de WK van Beijing (2015) met het zilver op de 100 meter in een Nederlands record van 10,81 seconden en het goud op de 200 meter in een fabelachtige tijd van 21,63, op dat moment de derde tijd ooit gelopen.