Damián van der Vaart staat vanwege zijn bekende ouders al sinds jonge leeftijd in de schijnwerpers. Het huwelijk van Sylvie Meis en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart was veelbesproken en daar betaalde het gezin uiteindelijk de prijs voor. "Dat heeft best wel een impact gehad."

Het huwelijk van Meis met Van der Vaart werd in 2005 live uitgezonden op tv. Daar heeft ze uiteindelijk een hoge prijs voor betaald, vertelt ze in het programma De geur van succes. "De prijs die je betaalt, is natuurlijk dat je een enorme chaos creëert als je dan uit elkaar gaat. Zeker in die tijd, toen alle kranten en tijdschriften er vol van stonden."

"Als je op je huwelijk de pers binnenhaalt en het live laat uitzenden, is dat natuurlijk ook het geval", zegt de presentatrice over de scheiding in 2013. "Dat ze er staan. En dan wil je dat natuurlijk niet. Dan wil je dat in discretie doen. Nou, dat is niet helemaal gelukt."

Lastig voor Damián

De oud-topvoetballer en het model kregen samen een zoon: Damián. Ook voor hem was het opgroeien in de spotlights weleens lastig. "Toen hij jonger was, was er altijd paparazzi. Dat heeft best wel een impact gehad op zijn jeugd." Dat voelt de inmiddels 19-jarige nog steeds. "Als we op vakantie gaan kan hij nog steeds in de auto zeggen: 'Oh mam, er is toch geen paparazzi hè. Oh mam, niks posten hè, zodat ze niet weten waar we zijn.' Dat is wat hij zegt. De hele tijd. Dus ik zie dat het impact heeft op zijn leven."

Meis luistert wel altijd naar die verzoeken van haar zoon, die inmiddels zelf bij Jong Ajax speelt. "Ik post het wel, maar op een later moment", zegt ze. "Ik denk wel dat hij het jammer vond en vind dat bepaalde dingen heel publiekelijk bij ons waren. Maar niet het feit dat wij publieke personen zijn."

Dromen

"Want hij weet natuurlijk: zijn vader heeft zijn droom waargemaakt en zijn moeder heeft haar droom waargemaakt. En hij heeft ook nog een stiefmoeder die haar droom waarmaakt, nog steeds", doelt Meis op tophandbalster Estavana Polman. "Dus hij heeft aan alle kanten voorbeelden van mensen die iets uitzonderlijks aan het doen zijn. Die ooit een droom hadden en die leeft hij ook op dit moment."

"Dus dat snapt hij. En hij weet ook wat het kost aan discipline, doorzettingsvermogen om te werken aan zoiets. Om daar überhaupt kans op te hebben." Nu werkt Damián hard aan zijn eigen carrière als voetballer. "En of dat allemaal lukt, moeten we allemaal gaan zien. Maar dat heeft hij wel heel erg meegekregen."