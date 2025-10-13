De familie van Jutta Leerdam is heel close, blijkt wel uit de nieuwe TikTok die de Nederlandse schaatsster heeft geplaatst. Ze is haar ouders dankbaar voor het maken van een hecht gezin, al blijft er één belangrijk persoon buiten beeld.

De zusjes Leerdam gaan zo goed met elkaar, dat Jutta, Beaudine en Merel volgens de topschaatsster 'ingebouwde beste vriendinnen' zijn. Al poserend en knuffelend tonen ze hun innige band op de TikTok van Jutta. "Bedankt mam en pap, maar we houden ook heel veel van onze broer", schrijft Jutta Leerdam bij het filmpje. Zij is de middelste van de drie meiden in het gezin, maar het drietal heeft met Kjeld ook nog een broer. Hij treedt zelden op de voorgrond op sociale media, maar krijgt dus wel een shoutout van zijn zussen.

Groot gezin

Beaudine (de jongste) en Merel (de oudste) reageren onder de video met dat ze heel erg van de anderen houden. Zij komen vaker voor op sociale media en hebben persoonlijk ook een aardige schare volgers. Ook hun ouders verschijnen regelmatig op de gekende accounts. Ze steunen schaatsster Jutta ook regelmatig in Thialf en bij andere wedstrijden. Ze lijken ook helemaal verzot op Jutta's verloofde Jake Paul, want bij het ten huwelijk vragen op een tropisch eiland afgelopen zomer werden de twee speciaal ingevlogen door Paul om het feestje mee te vieren.

Jake Paul

De band is zelfs zo sterk dat een deel van het gezin Leerdam naar Amerika vloog om Jake Paul aan te moedigen bij zijn boksgevechten. Of ze er over een maandje weer bij zijn tijdens de volgende partij van de Amerikaanse influencer valt nog te bezien. Dan zit Leerdam zelf namelijk volop in het begin van het schaatsseizoen. Die is belangrijker dan ooit, want niet alleen komen de Winterspelen in Milaan er aan (februari 2026), het zou ook zomaar het laatste kunstje van Jutta op het ijs kunnen zijn. Als ze goud wint op de 1000 meter is haar missie geslaagd en heeft ze al gehint op een vroegtijdig pensioen om een gezin te gaan stichten met Paul.