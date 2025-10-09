Op de socials van topschaatsster Jutta Leerdam en haar verloofde Jake Paul gaat het nu al een paar dagen vooral over AI (Artificial Intelligence). Leerdam is geen fan van de nepvideo's die van haar boksende vriend opduiken. Al lijkt ze nu een draai te maken.

Jake Paul is al dik tien jaar een van de toonaangevende contentmakers op internet. Hij begon met korte video's op Vine, stapte over naar vlogs op YouTube en is nu simpelweg alomtegenwoordig. Ook richt hij zich op zijn bokscarrière. Maar hij blijft alert op online trends en nu er een nieuwe versie beschikbaar is van AI-platform Sora, maakt hij daar gretig gebruik van.

Make-up

Sora en soortgelijke diensten kunnen akelig realistische video's in elkaar zetten. Zo lijkt het in een video alsof Paul zijn boksende rivaal Gervonta Davis op zijn mond zoent. Maar da's nooit gebeurd en zal vermoedelijk ook nooit gebeuren. Daarnaat zijn er talloze video's van Paul die zijn wangetjes poedert en zich met andere vormen van make-up opdoft.

Anderen maken die video's, maar Paul vindt het wel lollig en zette er deze week zelf ook een in elkaar.

Grappig

Aanvankelijk vond Leerdam het schijnbaar niet zo fijn dat er dubieuze content rondom haar verloofde werd geplaatst door Paul en anderen. "Het is niet grappig, mensen geloven het echt", zo verklaarde Leerdam haar houding. Maar in een post op TikTok van donderdag is er een ander perspectief merkbaar bij de Europees sprintkampioene.

Leeuwin

Leerdam is in de video te zien in een zittende houding, terwijl ze met haar handen een dansbeweging maakt. De caption van de video is: "De leeuwin houdt zich niet bezig met de 1000 AI-video's van haar verloofde die make-up aanbrengt."

Ze heeft zich kortom voorgenomen om zich er niet meer aan te storen, wat maar het beste is, want de AI-vloedgolf is toch niet te stuiten. En in het bijschrift naast de video staat: "Hij zou het bij mij moeten doen", waarmee ze verwijst naar het aanbrengen van make-up.

Het idee van Leerdam levert ook weer tips op bij haar fans. Iemand schrijft: "Je zou het voor de grap juist bij hem moeten doen. Das misschien wel lachen…" Een ander waarschuwt: "Meid, verstop je make-up, want hij kan er wel heel goed mee overweg."