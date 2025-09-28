Daphne Deckers ging samen met haar man en tennislegende Richard Krajicek naar Tokio, om daar Disneyland te bezoeken. Daar viel de schrijfster iets opvallends op bij de Japanse bezoekers in het enorme park.

Het was voor Deckers alweer jaren geleden dat zij in Tokyo Disneyland was geweest. In 1987, om precies te zijn. 'Dus het werd tijd voor een nieuw bezoek', schrijft ze op Instagram. Samen met oud-toptennisser Krajicek genoot ze van het park, dat nóg groter is geworden sinds haar vorige bezoek. 'Tegenwoordig ligt er een nóg groter park naast, DisneySea, met mega-achtbanen en attracties, van Frozen tot Indiana Jones.'

'Maar het meest bijzonder vond ik de bezoekers!', gaat Deckers verder. 'In de weken tot Halloween mag iedereen verkleed komen, en dat doen de Japanners massaal. Anime, cartoons, Disney figuren, game karakters - alles komt voorbij. Wat een feest! I love it.' De 56-jarige vrouw van Krajicek maakte de nodige foto's en video's van alle verklede mensen.

Geen onbekende plek voor Deckers

Deckers vertelde eerder al waarom zij in Tokio zijn. 'Richard gaat naar het tennistoernooi van Tokio en ik heb me opgeofferd om een paar extra dagen mee te gaan', schreef ze vorige week met een knipoog. Het is voor haar zeker geen onbekende plek. 'Ik heb heel veel jaartjes geleden in Tokio gewoond, en ik vind de stad en de rest van Japan nog steeds een dróómbestemming.'

Voor hun bezoekje aan Disneyland zijn Deckers en Krajicek ook bij de Tokyo Tower (geïnspireerd op de Eiffeltoren) geweest, die ze met de trap hebben beklommen. Ook deden ze een workshop hoe ze 'Japanese sweets' moesten maken, ofwel zoetigheden ('wagashi') voor bij de theeceremonie.

Wedstrijdje tegen Krajicek

De twee hadden wel schik in het klusje. "Zo leuk om te doen! Die van Richard waren het best gelukt - het zal ook eens niet", laat Deckers weten. "Zo'n theeceremonie meemaken is sowieso natuurlijk een must, wat een mooi en bijzonder ritueel."