In Tokio is het tennistoernooi Japan Open van start gegaan. Ex-toptennisser Richard Krajicek, ooit de nummer 4 van de ATP-ranking, is afgereisd naar Azië om het toernooi bij te wonen. Zijn vrouw Daphne Deckers is ook van de partij.

Voor schrijfster Deckers is het een bijzondere reis. Op Instagram legde ze vlak na het arriveren in Japan waarom dat zo is: "Richard gaat naar het tennistoernooi van Tokio en ik heb me opgeofferd om een paar extra dagen mee te gaan - ja, iemand moet het doen. Ik heb heel veel jaartjes geleden in Tokio gewoond, en ik vind de stad en de rest van Japan nog steeds een dróómbestemming. Maar nu eerst even bijslapen!"

'Het zal ook eens niet'

In latere posts laat Deckers zien wat het duo meemaakt in Japan. Zo bezochten ze een culinaire workshop en al gauw kwam de competitieve spirit in Krajicek naar boven drijven. Deckers schetst de situatie: "Bij een Japanse theeceremonie worden vaak zoetigheden geserveerd ('wagashi') als tegenwicht voor de soms wat bittere tonen van de groene matcha thee. Onze gids bracht ons naar een workshop waarin we leerden hoe we deze 'Japanese sweets' moesten maken."

De twee hadden wel schik in het klusje. "Zo leuk om te doen! Die van Richard waren het best gelukt - het zal ook eens niet", laat Deckers weten. "Zo'n theeceremonie meemaken is sowieso natuurlijk een must, wat een mooi en bijzonder ritueel."

Tokyo Tower

In een eerdere post beschrijft Deckers een trip naar de Tokyo Tower, die werd gebouwd met de Eiffeltoren in Parijs in gedachten. "Daar kun je met de lift óf met de trap, en dus gingen wij (nou ja, 'wij') met de trap", schrijft ze. "Er is ook een mini-shrine waar je goede wensen kunt achterlaten, dus dat hebben we meteen voor onze lieffies gedaan."

Een daarvan is zoon Alec Deckers. De tennisser behalde vorige week nog een finaleplek op een internationaal toernooi in Portugal. De 25-jarige Krajicek junior won ook die wedstrijd en behaalde zo zijn eerste titel op het zogeheten Future M25-niveau.