Het zal niemand ontgaan zijn: het is winterweer in Nederland. Het hele landje ligt bedolven onder een pak sneeuw. Daphne Deckers, de partner van tennisgrootheid Richard Krajicek, kreeg daar in het begin niet alles van mee. Maar de reden waarom was ook geen straf.

De veelzijdige beroemdheid was namelijk in het buitenland. Daar deelt ze op Instagram de nodige updates over. Zo plaats ze op haar Story een foto van een lunch in een zonnig oord. Niet alleen vanwege het gebrek aan sneeuw was duidelijk te zien dat het plaatje niet in Nederland was geschoten, maar ook door de palmbomen die Deckers op de foto zette.

Landen op Schiphol

Het was een van de laatste wapenfeiten buiten de landsgrenzen, want gisteren (maandag) wist Deckers ondanks de sneeuw en vele verhalen over vertragingen 'gewoon' te landen op Schiphol. Daar was het uiteraard niet zonnig, maar sierde de sneeuw de omgeving. En dat vond de partner van Krajicek ook maar wat prachtig.

Op haar sociale media trekt ze daarom een verband tussen de foto's. Bij de zonnige lunchfoto plaatst ze 'gisteren', bij een plaatje waarbij ze haar kopje thee in het dikke pak sneeuw heeft gezet schrijft ze 'vandaag'. En dat contrast kan op goedkeuring rekenen. "Ik hou ervan."

Geen gevaarlijke capriolen

Gelukkig voor Deckers kan ze vooral genieten van de sneeuw en hoeft ze niet allerlei gevaarlijke capriolen uit te halen. "Blij dat ik niet de weg op hoef", concludeert ze.

Overigens was het in het buitenland niet allemaal genieten de afgelopen tijd voor Deckers. Ze vierde vakantie, maar in de laatste dagen van het vorige kalenderjaar deed ze dat wel met zware griep. Qua gezondheid had Deckers in 2025 echter grotere zorgen. Haar man Krajicek onderging namelijk een hartoperatie en dat hakte er flink in binnen het gezin.

Bekend koppel al lang samen

Krajicek en Deckers leerden elkaar in de jaren '90 kennen en trouwden in 1999. Inmiddels zijn ze dus bijna 27 jaar samen. Krajicek kennen we natuurlijk als voormalig toptennisser, maar ook Deckers is een grote naam in Nederland. Ze is bekend als schrijfster en columniste, maar maakte ook naam als fotomodel en was succesvol als scenariste en actrice.