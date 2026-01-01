Daphne Deckers las met stijgende verbazing een boek over het vrouwenhart en de nog altijd zwaar onderbelichte problemen die daar omheen spelen. De vrouw van tennisicoon Richard Krajicek vraagt zich hardop af waarom Nederland en de rest van de wereld niets of nauwelijks iets weten van het sterftecijfer bij vrouwen.

Het hart is in het gezin van voormalig fotomodel Deckers (57) en haar man Krajicek sowieso een beter belicht onderwerp geweest afgelopen jaar dan 'normaal'. Voormalig toptennisser Krajicek moest een ingrijpende PEARS-hartoperatie ondergaan omdat hij nijpende problemen met zijn aorta had. Deckers vond het een mooi moment om na zijn herstel een podcastaflevering op te nemen met Janneke Wittekoek, cardioloog en voorvechter van kennis en ingrijpen rond het vrouwenhart.

'Waarom weten we dat niet?!'

In de eerste aflevering van 2026 van de podcast Daphne op Donderdag praat Deckers ruim een uur met Wittekoek over de geringe kennis van het vrouwenhart. "Je boek begint met een cirkeldiagram over het huidige sterftecijfer en ik vond die best wel shocking. Als vrouw hoor je eigenlijk heel veel over borstkanker, maar dat blijkt maar drie procent van de sterftegevallen te zijn in dat diagram. Longkanker twee procent, dikke darmkanker twee procent... En dan de helft van dat diagram: 49 procent van de Nederlandse vrouwen sterven aan hart- en vaatziekten. Waarom weten we dat niet?!"

Nuance

Wittekoek snapt dat Deckers geschrokken is. "Het is heel erg belangrijk om dit te blijven zeggen. Ik kan wel wat nuance aanbrengen. Vrouwen die sterven aan borstkanker, zijn over het algemeen wel jonger. Elke dag sterven er 9 aan borstkanker. En van die 53 vrouwen die dagelijks sterven aan hart- en vaatziekten, zijn er ook heel veel oud. Ook als je op je 93ste in je slaap overlijdt omdat je hart ermee stopt. Maar alles wat doodsoorzaak nummer 1 is, moeten we zien te voorkomen."

'Je hebt maar één hartje'

De cardioloog hamert erop dat vrouwen niet te lang met ziekteklachten blijven rondlopen. Ze vindt dat vrouwen eerder moeten leren en weten dat dergelijke problemen 'er aan komen'. "Al op de basisschool zou dat kunnen, misschien is dat nog net iets te vroeg. Maar gezondheidseducatie op scholen, daar ben ik een heel groot voorstander van. Op heel jonge leeftijd moeten we kinderen bewust maken van het feit dat ze één hartje hebben en daar hun hele leven mee moeten doen."