Het deelnemersveld van het ABN AMRO Open wordt met de week indrukwekkender. Dit keer is het Alexander Zverev die toernooidirecteur Richard Krajicek heeft weten te strikken. Een nieuwe wereldtopper voor Ahoy én een naam die direct de verwachtingen omhoogschroeft bij het Rotterdamse publiek.

De nummer 3 van de wereld heeft zijn komst bevestigd en keert terug naar de plek waar hij als 17-jarig supertalent voor het eerst in actie kwam. Inmiddels is Zverev uitgegroeid tot een vaste kracht aan de top van het mannen-tennis, met zes eerdere optredens in Rotterdam op zijn naam. Zijn terugkeer in Ahoy voelt daarom als een logische, maar vooral veelbelovende stap.

Het perfecte voorbeeld

Krajicek ziet in Zverev het perfecte voorbeeld van de filosofie van het toernooi: jonge spelers vroeg aan Rotterdam binden en ze later als supersterren opnieuw verwelkomen. "Hij kwam in 2015 als tiener al bij ons binnen. Dat hij nu als nummer drie van de wereld weer voor ons kiest, laat zien dat hij zich hier thuis voelt", aldus de toernooidirecteur.

De Duitser arriveert bovendien met een cv om u tegen te zeggen. Zverev won olympisch goud in Tokio, pakte twee ATP Finals-titels en veroverde in totaal 24 toernooien op alle denkbare ondergronden. Na een zware enkelblessure vocht hij zich volledig terug in de absolute wereldtop en staat hij inmiddels alweer ruim een jaar stabiel in de top-3.

Zverev keert terug met een missie

Zijn laatste bezoek aan Rotterdam, in 2023, eindigde in een pijnlijke verrassing: Tallon Griekspoor stuurde hem in drie sets naar huis. Die nederlaag staat nog altijd op het netvlies van veel Nederlandse fans en zorgt ervoor dat Zverev zijn terugkeer meteen extra lading krijgt. De Duitser heeft iets te bewijzen en dat maakt hem misschien wel gevaarlijker dan ooit.

World No. 3 incoming. Alexander Zverev is back on our court in 2026. #Zverev #ABNAMROOpen pic.twitter.com/2NxzC6fTiO — ABN AMRO Open (@abnamroopen) November 17, 2025

Teleurstellend einde van het seizoen

Hoewel Zverev nu met frisse plannen naar Ahoy afreist, kwam zijn seizoen tot een teleurstellend einde. De ATP Finals begonnen goed met een overwinning op Ben Shelton, maar daarna werd hij hard op zijn plek gezet door Jannik Sinner en Félix Auger-Aliassime. Vooral de nederlaag tegen Sinner - die in bloedvorm verkeerde en uiteindelijk de finale won van Carlos Alcaraz - deed pijn, omdat Zverev juist in Turijn vaak excelleert. Het maakt zijn uitschakeling extra zuur en zorgt ervoor dat hij in Rotterdam iets heeft om recht te zetten.

Schitterend deelnemersveld

Met de bevestiging van Zverev krijgt het ABN AMRO Open er opnieuw een serieuze titelkandidaat bij. Eerder zegden wereldnummer één Carlos Alcaraz, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas al toe. Een deelnemersveld met meerdere spelers uit de mondiale top-10 zorgt ervoor dat elke speeldag vol kan zitten met absolute krakers.

De volledige line-up wordt later dit jaar bekendgemaakt, maar één ding staat al vast: wanneer in februari de lichten aangaan in Rotterdam Ahoy, krijgt het publiek tennis van het allerhoogste niveau voorgeschoteld.