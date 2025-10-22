Lewis Hamilton hoopte in 2025 namens Ferrari te schitteren in de Formule 1, maar de overstap van de zevenvoudig wereldkampioen naar de Italiaanse renstal is voorlopig nog geen groot succes. De Brit heeft nu echter toch een prijs te pakken.

Van de overstap van Hamilton naar Ferrari werd vooraf veel verwacht, maar verder dan een zege in de sprintrace in China kwam hij niet. In de normale grand prix' eindigde hij nog niet één keer op het podium en daardoor heeft hij nu een negatief record in handen. Nooit eerder wist een Ferrari-coureur in negentien races geen enkele keer bij de eerste drie te eindigen.

Hamilton pakt momenteel dus weinig prijzen, maar daar lijken merken niet bepaald wakker van te liggen. De F1-coureur is door SportsPro uitgeroepen tot de Most Marketable Athlete ter wereld. Hamilton prijkt bovenaan de lijst van in totaal vijftig sporters. De zevenvoudig wereldkampioen stond in 2014 ook al een keertje op de eerste plek en is daarmee na Lionel Messi, Neymar en Simone Biles de vierde sporter die tot twee keer toe bovenaan staat.

Max Verstappen ontbreekt

Dat Hamilton bovenaan staat is best opmerkeiljk, want verder is de lijst vrij Amerikaans georienteerd. Achter de Brit staan met turnster Simone Biles, rugbyster Ilona Maher en basketballer Stephen Curry drie sporters uit de Verenigde Staten. Voetballer Cristiano Ronaldo sluit de top vijf af.

In de lijst met vijftig namen staat naast Hamilton twee andere Formule 1-coureur, maar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen ontbreekt. Charles Leclerc, teamgenoot van Hamilton bij Ferrari, is terug te vinden op de 25e plek en McLaren-coureur Lando Norris staat op de 42e plek.

GP van Mexico

Hamilton gaat komend weekend in Mexico opnieuw proberen om in zijn Ferrari naar het podium te rijden. Dat mag ook wel, want teamgenoot Leclerc wist al zes keer bij de eerste drie te eindigen dit seizoen. In Mexico zullen alle ogen echter vooral gericht zijn op Verstappen, Norris en Oscar Piastri. Zij zijn de drie overgebleven kandidaten in de titelstrijd.

Piastri leidt nog altijd met 346 punten, maar zijn twee concurrenten zijn hem de afgelopen tijd in rap tempo genaderd. Norris heeft veertien punten achterstand en Verstappen veertig. De Nederlander stond vier races geleden nog 104 punten achter en hoopt de druk komend weekend dus nog verder op te voeren op het McLaren-duo.