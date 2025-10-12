Angel Reese ruilt haar basketbalschoenen in voor hakken én schrijft geschiedenis. De 23-jarige ster van Chicago Sky wordt de eerste professionele sporter ooit die meeloopt in de iconische Victoria’s Secret Fashion Show. Daarmee voegt de WNBA-vedette een nieuw hoofdstuk toe aan haar snelgroeiende status als stijlicoon.

De speelster in de vrouwelijke tak van de NBA kondigde haar debuut zelf aan op Instagram, waar ze straalde van trots. "In een droom stappen: van Engel naar een Victoria's Secret Engel. Ik krijg eindelijk mijn vleugels. Vleugels aan, hakken klaar… zie me op de catwalk", schreef Reese.

Van basketbalicoon tot stijlicoon

In een video die het lingeriemerk deelde, verschijnt ze in een roze badjas, zwarte lingerie en met de beroemde witte vleugels. Victoria's Secret verwelkomde haar als 'de eerste professionele atleet als Angel' en prees haar kracht, uitstraling en invloed op sport, mode en cultuur.

Reese is al langer een opvallende verschijning buiten het basketbalveld. De 1,91 meter lange power forward stond eerder op de cover van Vogue, liep mee op het prestigieuze Met Gala – het jaarlijkse modegala in New York waar de grootste sterren van de wereld zich in extravagante outfits tonen – en dook op in een videoclip van rapster Latto. In de Verenigde Staten kreeg ze de bijnaam Bayou Barbie, vanwege haar combinatie van flair, zelfvertrouwen en glamoureuze stijl.

Reese danst zich in de spotlights

Dat ze niet bang is om op te vallen, bewees Reese eerder dit jaar nog. Tijdens een concert van Megan Thee Stallion stapte ze spontaan het podium op en deed vrolijk mee met een potje twerken. De beelden gingen viraal en zelfs sportkrant Marca schreef dat ze 'de echte headliner van de avond' was.

Reese was niet de enige WNBA’er op het podium: ook ploeggenoten Michaela Onyenwere, Isabelle Harrison, Diamond DeShields en Dana Evans dansten mee. Het optreden volgde kort na haar verschijning op het Met Gala naast Cardi B, én haar rol in de populaire muziekvideo van Latto, goed voor meer dan honderd miljoen views.

Reese wil inspireren

Met haar deelname aan de show in New York City wil Reese vooral inspireren. "Je kunt in je eigen wereld domineren en tegelijk grote dromen najagen daarbuiten", zegt ze. Op 15 oktober maakt ze haar catwalkdebuut. Een primeur in de modewereld, en het zoveelste bewijs dat Angel Reese allang meer is dan alleen een sporter.