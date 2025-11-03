Charles Leclerc heeft flink uitgepakt voor zijn aanstaande huwelijk met model Alexandra Saint Mleux. De Ferrari-coureur vroeg zijn vriendin afgelopen weekend ten huwelijk en dat deed hij met een verlovingsring die volgens experts een klein fortuin waard is.

Het stel maakte het nieuws zondag bekend via Instagram. Onder de tekst 'Mr. & Mrs. Leclerc' deelden ze een reeks romantische foto’s, waarop Alexandra stralend haar ring laat zien. Ook hun trouwe teckel Leo was van de partij, de hond speelt al langer een vaste rol in hun relatie en dook ook nu weer op in de aankondiging.

'Ring van absolute topkwaliteit'

De Britse krant The Daily Mail schakelde een juweel­expert in om de waarde van de ring te schatten. Volgens de kenner vertegenwoordigt het juweel een bedrag van minstens 525.000 dollar (ruim 455.000 euro). Daarmee behoort de ring van Alexandra tot de absolute topklasse van verlovingsjuwelen.

"Alexandra’s verlovingsring is voorzien van een prachtige ovaal geslepen diamant, gezet op een platina pavéband", legt de expert uit. Een pavéband is een ring waarin kleine diamanten dicht naast elkaar zijn geplaatst, zodat het hele oppervlak glinstert. "De diamant lijkt ongeveer 5 tot 6 karaat te wegen en heeft een uitzonderlijke helderheid. Als de steen natuurlijk is, is het een ring van absolute topkwaliteit."

Liefde in de fastlane

De 28-jarige Leclerc kan zich dat zonder moeite veroorloven: zijn vermogen wordt geschat op zo’n 125 miljoen dollar. De Ferrari-coureur vormt sinds begin 2023 een koppel met Saint Mleux, een 23-jarig model en influencer met ruim drie miljoen volgers op Instagram. Ze werd voor het eerst met Leclerc gespot tijdens Paris Fashion Week en is sindsdien regelmatig te zien in de Formule 1-paddock, waar ze haar Charles vaak aanmoedigt.

Saint Mleux groeide op in Frankrijk, vlak bij Monaco, waar ook Leclerc vandaan komt. Het stel houdt hun relatie meestal uit de spotlights, maar verscheen eerder samen op Wimbledon en de première van de Formule 1-film in New York.

Hondje Leo steelt opnieuw de show

Hun hondje Leo, een mini-teckel, is intussen een ware mascotte in de F1-wereld. De viervoeter reist mee naar races en verscheen op sociale media met een halsbandje waarop stond: 'Papa wil met je trouwen'. Coureur Alex Albon grapte onlangs dat Leo 'een beter leven heeft dan de meeste rijders in het veld'.

Tijd voor liefde buiten de baan

Voor Leclerc komt de verloving op een rustig moment in het seizoen. Volgende week kruipt hij weer achter het stuur van zijn Ferrari tijdens de Grand Prix van Brazilië in São Paulo. In Mexico hield hij Max Verstappen onlangs nog nipt achter zich dankzij een virtual safetycar en pakte hij zo de tweede plaats.