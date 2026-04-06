Toprenster Demi Vollering won zondag op dominante wijze de Ronde van Vlaanderen. Ze had voor de podiumceremonie een opmerkelijke boodschap aan haar mede-winnaar Tadej Pogacar.

De overwinningen in de Ronde van Vlaanderen van Vollering en Pogacar hebben veel met elkaar gemeen. Beiden wisten te zegenvieren na aanval op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Daarna snelden beide renners solo naar de finish.

Opmerkelijke boodschap aan Pogacar

Na afloop van de koers voor de vrouwen kwamen beide winnaars van de Vlaamse wielerklassieker elkaar tegen vlak voor de gezamenlijke podiumceremonie. Hier had de 29-jarige Nederlandse een bijzondere boodschap aan het adres van Pogacar. "Mijn vader zal blij zijn", vertelde ze aan hem. De Sloveen antwoorde een beetje verbaasd. "Sorry? Waarom?"

Vervolgens legde Vollering haar bijzondere boodschap uit. "Hij is jouw grootse fan." Hierop reageerde Pogacar: "Oh, ik dacht omdat jij gewonnen had." "Dat zeker", zo sloot Vollering, die eerder dit jaar al Omloop het Nieuwsblad won, de conversatie af.

'Het belangrijk is dat ze gestuurd wordt vanuit de ploegleidersauto'

Na afloop van Vlaanderens Mooiste plaatsten analisten van Sporza een opmerkelijke kanttekening bij het succes van Vollering. "Als ze alles op een rijtje heeft, dan is ze de beste. Want in het verleden heeft ze zich al vreemd gedragen en in de luren laten leggen door tactisch prutswerk", verklaart oud-toprenner Jan Bakelants.

Hij doelt bijvoorbeeld op het WK van 2024, waar ze een gat naar de kopgroep, waar twee van haar landgenoten in reden, onbedoeld dichtreed voor de concurrentie. "Volgens mij heeft het echt te maken met blokkeren in zo'n stress-situatie. Ze weet dan niet goed wat ze moet doen en neemt dan net de verkeerde beslissing", aldus analiste Marijn de Vries.

Oud-toprenner Greg van Avermaet eindigt dan ook met een tip voor de Europees kampioene. "Ik denk dat het belangrijk is dat ze gestuurd wordt vanuit de ploegleidersauto: dat je haar zo wat kunt begeleiden en wat geloof kunt inspreken", zo begint de Belg. "Ik denk dat ze vaak twijfelt of ze de sterkste is en als je dan bevestiging krijgt vanuit de auto, dan kan ze heel ver geraken. Je ziet dat het haar zo veel deugd doet dat er een hele ploeg achter haar staat."