Toprenster Demi Vollering zorgde zondag voor een primeur door voor het eerst in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen te winnen. Tijdens haar overwinning plaatste ze een machtige aanval, waarmee ze zelfs Remco Evenepoel, de nummer drie bij de mannen, te snel af was.

Vollering kwam zondagmiddag solo als eerste over de finish van de Ronde van Vlaanderen. Hiermee kan ze na twee overwinningen van Luik-Bastenaken-Luik haar derde wielermonument toevoegen aan haar palmares. De 29-jarige toprenster won eerder dit seizoen ook al de Omloop Het Nieuwsblad.

Vollering zet Evenepoel te kakken

De sleutel van Vollerings overwinning in Vlaanderens Mooiste lag op de iconische Oude Kwaremont, die achttien kilometer voor de meet voor de derde keer beklommen moest worden. Direct aan het begin van de steile kasseien-klim versnelde de Nederlandse en reed ze weg uit het uitgedunde peloton. Hierna soleerde ze naar de finish.

Na afloop van de koers werd bekend hoe snel alle renners en rensters alle beklimmingen hadden afgelegd. En wat bleek: slechts zestien mannen reden sneller de Oude Kwaremont omhoog tijdens de laatste passage dan Vollering tijdens haar demarrage. De Europees kampioene deed er slechts 3:30 minuut over.

Met deze tijd was ze zelfs sneller dan de Belgische toprenner en tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel. Hij deed er de laatste keer op de Oude Kwaremont 3:32 minuut over, al had hij op dat moment wel ruim 100 kilometer meer in de benen zitten. Evenepoel was bij de eerdere beklimmingen wel sneller dan Vollering.

Pogacar oppermachtig

Uiteindelijk werd de Belg derde in de wedstrijd bij de mannen. De overwinning ging voor het tweede jaar oprij naar Tadej Pogacar. Lang leek Mathieu van der Poel ook een gooi te kunnen doen naar de overwinning, maar op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont zette ook de Sloveen de koers naar zijn hand. Van der Poel eindigde als tweede.

Komende zondag staat er alweer een nieuwe wielerklassieker op het menu, namelijk Parijs-Roubaix. Vollering zal niet aan de start verschijnen van het Franse wielermonument. "We hebben voor nu ons plan gemaakt en we houden Roubaix in ons achterhoofd voor een ander jaar", verklaarde ze na afloop. Van der Poel gaat wel een poging doen om voor het vierde jaar oprijd deze iconische koers op zijn naam de schrijven. Hij treft hier wederom Pogacar, die op missie is om alle vijf de wielermonumenten te winnen in één seizoen.