Details lekken uit over tv-show van voormalig Oranje-speler en Gordon: 'Daar moeten we wat mee'

Oud-topvoetballer Andy van der Meijde en entertainer Gordon bereiden een tv-programma bij SBS6 voor. Nog niet alle lichten staan op groen voor de show. Wel zijn er al wat details uitgelekt.

In januari 2025 was Gordon te gast bij de ex-speler van onder meer Ajax en Inter in zijn YouTube-show Bij Andy in de Auto. Daarin ontvangt de excentrieke Arnhemmer al rijdend bekende Nederlanders, met wie hij frank en vrij en vaak onder luid gebulder van alles bespreekt.

Daarbij worden ordinaire grappen en obscene verhalen niet geschuwd. Precies zaken waar Gordon ook wel een handje van heeft, waardoor het direct klikte tussen de twee.

SBS6

Na die aflevering kondigden Gordon en Van der Meijde al aan dat ze vaker wilden samenwerken. Mediaverslaggever Jordi Versteegden zegt in een video op De Telegraaf: "SBS6 dacht: daar moeten we wat mee."

Hij ziet potentie in het duo. "Gordon heeft iemand nodig zoals Gerard Joling die om hem lacht. We hebben in de uitzending gezien dat dat gebeurde. Ze hebben een ontzettend goede dynamiek. Op die manier kan Van der Meijde de tv-carrière van Gordon nog wel eens gaan redden."

Onderzoek

Maar zoals gezegd is het nog niet in kannen en kruiken dat het lollige tweetal binnenkort ook echt samen op de buis komt. "SBS 6 heeft bij me aangegeven dat ze onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een programma met Andy en Gordon", zegt Versteegden.

"Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met adverteerders", waarmee hij bedoelt dat pas een positief besluit genomen zal worden, als er zekerheid is over voldoende inkomsten uit commercials.

Life & Cooking

"Ze zeggen: 'We maken een Life & Cooking-achtig programma'. Dat was iconische televisie met Carlos Boszhard en Irene Moors. Ik denk dat ze in die fase zitten. Van der Meijde zegt dat ze komende week al gaan draaien. Ik denk dat het voor de pilot is."

Wel heeft Versteegden zijn bedenkingen bij het plan om weinig of geen bekende Nederlanders te ontvangen in het programma. "Ik denk wel dat dat op een gegeven moment een beetje saai wordt."