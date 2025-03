Oud-profs tegen vrouwenelftal? 'Dan mogen ze Andy van der Meijde wel vastbinden'

Het wordt de laatste jaren steeds groter: 'de wedstrijd van je leven'. Amateurteams kunnen zich opgeven voor een wedstrijd tegen FC De Rebellen, waar oud-voetballers zoals Wesley Sneijder, Royston Drenthe, Theo Janssen en Glenn Helder bij spelen. Commentator Koert Westerman hoopt op een uniek evenement, maar wellicht is dat niet zo'n goed idee.

Koert Westerman is vast commentator bij het evenement en kijkt er ook nu weer naar uit. "Het wordt voor mij de achtste keer. Maar ik geef het je te doen hoor, tegen die oud-profs die niet voor lul willen staan. Het is meestal een zeer vermakelijke wedstrijd. Ze bereiden ook allemaal gekke acties voor in het veld bijvoorbeeld", zo vertelt de commentator bij De Voetbalkantine van ESPN.

Vrouwenelftal

De commentator hoopt nu op iets nieuws tijdens 'de wedstrijd van je leven'. "Ik mag dit eigenlijk helemaal niet zeggen, maar ik hoop dat een vrouwenelftal een keertje wint. Dat zou ik zo leuk vinden. Het is altijd maar kerels tegen kerels, maar ook voor de uitstraling en het serieus nemen van vrouwenvoetbal zou ik het goed vinden." Gertjan Verbeek, trainer van De Rebellen, zit ook aan tafel en kan het niet laten daarop in te gaan. "Dan mogen ze Andy van der Meijde wel vastbinden"

Dolletjes

Kees Kwakman was vorig jaar analist bij het duel, maar zal dit jaar weer op het veld staan bij de oud-profs. "Het is altijd heel leuk. Die gasten zijn vaak heel relaxed. Je maakt er een wedstrijdje van met een doelpunt of zeven of acht. Meestal winnen we wel, maar ik denk dat dat ook wel mag tegen een vierde- of vijfdeklasser."

Met de namen van De Rebellen kon het bijna niet uitblijven dat er ook veel gedold wordt binnen de spelers groep. "In de selectie van De Rebellen spelen er ook allemaal gekke dingen. Zo is het een sport geworden om ervoor te zorgen dat Glenn Helder niet scoort. Verbeek wisselt hem dan voordat hij dat kan doen, want hij wil dat nog liever dan drummen bij de Eretribune. Zo vaak zijn die gasten natuurlijk ook niet meer op de televisie", stelt Westerman.

Verbeek haakt daar nog extra op in door met een voorbeeld te komen van een wedstrijd met De Rebellen. "Glenn stond in de eerste helft bij een back die niet zo snel was. Hij wilde dus elke bal in de diepte hebben, maar die gasten speelden hem de hele tijd in zijn voeten aan. Toen zaten we in de rust in de kleedkamer en zei ik dat we wat meer diepte in ons spel moesten hebben. Toen heb ik Glenn eraf gehaald omdat hij alles in zijn voeten kreeg de hele tijd. Toen was hij niet blij."