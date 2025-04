Speculatie over transferwaarde 'beste speler Eredivisie': 'Dat is zo'n beetje de Feyenoord-waarde'

Igor Paixão is momenteel niet te houden bij Feyenoord. De Braziliaanse flankenflitser scoort voor het leven en ze zijn nog mooi ook. Robin van Persie zal blij zijn met de topscorer van de club. Robert Maaskant durft zelfs te stellen dat hij momenteel de beste speler van de Eredivisie is. "Zonder hem is Feyenoord veel minder dreigend."

Er zijn behoorlijk wat spelers in vorm in de Eredivisie. Sem Steijn is de verrassende topscorer, Kenneth Taylor en Davy Klaassen zijn bij Ajax wekelijks cruciaal. Maar volgens Robert Maaskant, trainer van Helmond Sport en analist, is het momenteel Igor Paixão die de boventoon voert in de Eredivisie. "Je moet kijken wie de meeste impact maakt in wedstrijden, en dat is hij absoluut", zegt hij enthousiast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Robin van Persie geniet van Feyenoord-uitblinkers: 'Die gasten voetballen écht op hun grens' Feyenoord-trainer Robin van Persie is zeer kritisch op zijn ploeg, al was hij wel héél blij met zijn buitenspelers in de 4-1 zege op FC Groningen woensdagavond. "Als je kijkt naar hoe Igor (Paixao, red.) presteert, dan vraag je je af of er nog heel veel bij kan... Hij is zó ongelooflijk goed", stelt Van Persie.

De man van het moment

"Hij is simpelweg de man in vorm. Als hij niet meedoet, dan is Feyenoord veel minder dreigend en zijn er minder opties in de aanval daar. Dat is duidelijk", merkt hij op. Dat laten de cijfers ook zien. Paixão is leider in het aantal doelpunten én assists bij Feyenoord. In 27 duels in de Eredivisie scoorde hij twaalf keer en bediende hij negenmaal een ploeggenoot.

Beluister de elfde aflevering van De Maaskantine.

Toch lijkt het zo te zijn dat mocht hij transfereren deze zomer, dat niet voor een recordbedrag zal zijn. Althans, niet als het aan Maaskant ligt. "Ik denk zo'n dertig miljoen ongeveer. Dat is een beetje een Feyenoord-bedrag. Je moet het vergelijken met een bedrag als voor Santiago Giménez", oppert hij.

Allerliefste Feyenoord-icoon compleet overdonderd door 'héél mooi' eerbetoon: 'Echt fantastisch' Peter Houtman beleefde een emotionele avond in De Kuip. Tijdens Feyenoord - FC Groningen werd de zieke oud-spits van beide clubs geëerd met een hartverwarmend eerbetoon. Tegen Sportnieuws.nl spreekt Houtman openhartig over zijn gezondheid en de prachtige sfeeractie. "God... hoe hebben ze dit nu toch allemaal gedaan."

Ajax- en Feyenoord-waarde

Presentator Rick Kraaijeveld vraagt hem waar dat verschil toch in zit. Antony van Ajax verliet de Amsterdamse ploeg voor een kleine honderd miljoen, waarom is een Feyenoorder nooit zoveel waard? "Dat ligt simpelweg aan het feit of je presteert in de Champions League of Europa League of dat je er al uitligt in de achtste finales. Dat heeft allemaal invloed op je transferwaarde."

Het contract van Paixao is wel voordelig voor zijn waarde, hij ligt namelijk nog tot 2029 vast in Rotterdam. "Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ook potentie. Wat er nog van je verwacht wordt. Als je verwacht dat iemand in het Braziliaanse efltal gaat spelen, dan is dat meer waard."

Robert Maaskant ziet langer trainerschap na interim-periode wel weer zitten: 'Ik vind wel dat je dan moet presteren' Robert Maaskant stapte na jaren van afwezigheid weer in het trainerschap. De interim-coach van Helmond Sport heeft het weer erg naar zijn zin langs de lijn en zou die periode best willen verlengen. "Het trainerschap is mij weer erg goed bevallen", erkent hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ik merk aan alles dat het bij me past."

Hele club kopen

Of er toch echt geen verschil zit tussen Ajax en Feyenoord in waarde? "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je van Ajax komt het meer uitstraling heeft dan bij Feyenoord. Dat geldt voor Helmond Sport ook. Een speler hier zal nooit voor 30 miljoen weggaan. Daar koop je heel de club voor."

Beluister De Maaskantine

In de elfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de beste speler van de Eredivisie. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld over zijn eigen toekomst als trainer, de spannende strijd om plek 3 en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.