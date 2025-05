Details onthuld van 'ongemakkelijke' eerste zoen Irene Schouten: 'Zoiets vergeet je nooit meer'

Irene Schouten werd tijdens de uitzending van 'De Klassenavond' op SBS 6 'geconfronteerd' met Hugo, de eerste jongen waar de ex-topschaatsster mee zoende op de middelbare school. Ze onthullen allebei ongemakkelijke details van hun intieme moment samen.

Schouten (32) is inmiddels al heel lang samen met haar man Dirkjan en samen kregen ze eind 2024 hun eerste kind, zoontje Dirk. Maar in haar tienerjaren was Schouten ook al populair bij de jongens, zo blijkt tijdens de uitzending van het televisieprogramma. "Die zoen met Hugo was niet mijn eerste, maar wel van de middelbare school. Tijdens schaatskamp had ik ook al weleens gezoend", zei Schouten.

'Op een schoolfeest'

Maar ze herinnert haar moment met Hugo maar al te goed. "Het was op een schoolfeest. Het is met hem uiteindelijk niks geworden. Geen idee wat hij... Weten jullie wat hij daarna gedaan heeft?", richt zij zich tot haar oud-klasgenoten. Presentator Rob Kamphues tovert daarna een interview met Hugo op het scherm. "Ik weet die zoen nog wel", begint hij.

Ongemakkelijk

"Irene zal mij denk ik herinneren als een sportieve jongen. Ik vind dat een lastige vraag, want eigenlijk weet ik het niet. Maar die zoen wel. Het was ongemakkelijk, omdat mijn moeder ook aanwezig was op dat schoolfeest. Mijn vrienden vonden dat hilarisch en hebben haar er meteen bij geroepen. Daarom is het denk ik een memorabel moment."

'Zoiets vergeet je nooit'

Hugo geeft aan dat hij 'heel blij was' met die zoen. "Ik wilde het graag. Maar ik hoorde mijn vrienden ook joelen toen, dat was ook ongemakkelijk. Lieve Irene, ik hoop dat het goed gaat", sluit hij zijn boodschap af. Schouten herinnert zich dat moment ook. "Superleuk en heel lief van hem. Ik weet ook nog wel dat het ongemakkelijk was met zijn moeder. Zij was ook mijn lerares handvaardigheid. Zoiets vergeet je nooit."

Roos met Valentijnsdag

Schouten bleek wel bij meer jongens populair, want in haar eigen klas was ook Stefan 'verliefd' op haar. Hij stuurde haar met Valentijnsdag een roos, maar wel met afzender anoniem. Schouten gaf aan nooit geweten te hebben dat die van hem kwam, al vond ze het wel schattig. "Later heb ik via MSN gezegd dat die roos van mij kwam, wel onder het motto dat het een grap was. Ik durfde er niks mee", vertelt Stefan.

Rico Verhoeven

Schouten was al de tweede topsporter die te gast was in het programma 'De Klassenavond'. Eerder zat ook kickbokskampioen Rico Verhoeven op de praatstoel. Hij werd emotioneel bij de gedachte dat hij gepest zou hebben en een ex-vriendinnetje deed een boekje open over hem.

