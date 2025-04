Ex-vriendin doet boekje open over Rico Verhoeven: 'Zo snel ging dat toen'

Rico Verhoeven werd zondag in het tv-programma 'De Klassenavond' herenigd met ex-vriendin Samantha, één van zijn eerste verkeringen ooit. De relatie strandde al snel en dat kwam door de kickbokser.

In het tv-programma werd Verhoeven herenigd met zijn oude klasgenoten van de middelbare school: een mavo-klas uit 2005 van RSG 't Rijks in Bergen op Zoom. Eén van hen is zijn ex-vriendin Samantha, met wie hij een kortstondige relatie had gedurende hun middelbare schooltijd.

Emotionele Rico Verhoeven biedt excuses aan voor pestgedrag: 'Daar zou ik me echt f*cked up bij voelen' Rico Verhoeven heeft zondag bij het tv-programma 'De Klassenavond' zijn excuses aangeboden aan een voormalig klasgenoot die hij in zijn ogen vroeger gepest had. Hoewel de klasgenoot aangaf zich niet gepest te hebben gevoeld, kon Verhoeven zijn tranen nauwelijks bedwingen. "Ik werd daar vandaag als eerste mee wakker," vertelde hij.

Verkering

Verhoeven en Samantha menen zich te herinneren dat ze een jaar of veertien waren toen ze verkering kregen. Veel meer dan dat kan de nu 36-jarige kickbokser zich nauwelijks herinneren, zo blijkt wanneer presentator Rob Kamphues hen vraagt of ze gezoend hebben; Samantha knikt, maar Verhoeven lijkt het zich niet meer te kunnen herinneren.

Dit is Rico Verhoeven: nationale knuffelbeer, die al jaren domineert als kickbokser, staat voor huwelijk met tweede liefde De naam Rico Verhoeven (35) doet natuurlijk bij veel mensen een belletje rinkelen. Hij is al jarenlang wereldkampioen zwaargewicht bij kickboksorganisatie Glory. Maar Verhoeven is veel meer dan een kickbokser. Hij is ook de nationale knuffelbeer die binnenkort voor de tweede keer gaat trouwen.

"Volgens mij duurde de verkering een hele zomervakantie lang," blikt Samantha terug. "Dus hoe lang is dat? Zes weken?" Vraagt Samantha zichzelf vervolgens hardop af, waarop de andere klasgenoten beginnen te lachen. "Zo snel ging dat toen," vult een andere klasgenoot aan.

Vriendin van Rico Verhoeven deelt beelden van 'exclusief Koningsdagfeest': 'What a wauwie' Naomy van Beem, de vriendin van Rico Verhoeven, gaf op Instagram een exclusief kijkje bij het Koningsdagfeest waar zij en de kickbokser aanwezig waren. In Amsterdam vierden ze de dag in stijl, met Martin Garrix achter de draaitafels en natuurlijk alles in oranje sferen.

Verhoeven verbrak relatie

Ook weet Samantha zich nog goed te herinneren dat Verhoeven de relatie beëindigde wanneer Kamphues hen vraagt wie de verkering uitmaakte: "Ricardo (de roepnaam van Rico Verhoeven vroeger, red.)." Waarom de kickbokser het destijds uitmaakte, is Samantha nooit duidelijk geworden. "Ik weet het echt niet meer," vertelt Verhoeven.

Rico Verhoeven wordt met speciaal vervoer opgehaald op Koningsdag door superster Martin Garrix Kickbokser Rico Verhoeven laat Koningsdag niet zomaar aan zich voorbij gaan. Hij viert feest in Amsterdam met bijzonder gezelschap, waaronder Nederlandse dj Martin Garrix.

Andere ex-vriendin

Samantha is overigens niet de enige oude liefde van Verhoeven die bij de reünie aanwezig was. Ook met oud-klasgenoot Shirley had de kickbokser een relatie. Kamphues vraagt zich af of Shirley misschien de reden is dat de wereldkampioen het destijds uitmaakte met Samantha. "Nee, Shirley kwam later pas, volgens mij in de derde ofzo, toen kwamen we bij elkaar in de klas," herinnert de kickbokser zich.

Glory-kampioen Tyjani Beztati zelfverzekerd over nieuw gevecht tegen rivaal: 'Het is logisch dat ik wat verder ben dan hij' Zesvoudig Glory-lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati gaat op een bijzondere plek proberen geschiedenis te schrijven. Veel internationale sterren komen op de Champ vs. Champ-rematch tegen Chico Kwasi af. "Die celebrities kunnen me gestolen worden", lacht Beztati in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Ja, want ik heb eerst havo gedaan," vult Shirley aan. "Maar ik wilde kapster worden, daar had ik geen havo voor nodig. Dus toen hebben we in klas drie en vier bij elkaar in de klas gezeten." Shirley is overigens uiteindelijk geen kapster, maar huidtherapeut geworden.

Glory-kampioen Chico Kwasi rekent af met uitspraak rivaal: 'Alsof je tegen een kind aan het voetballen bent' Glory-kickbokser Chico Kwasi bereidt zich voor op misschien wel het belangrijkste gevecht van zijn carrière. Op donderdag 1 mei staat de regerend weltergewichtkampioen in Miami opnieuw oog in oog met lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij vooruit op zijn gevecht.

Samantha is inmiddels gelukkig met een vrouw en is onlangs bevallen van een kindje. Ze heeft eerst een opleiding tot schoonheidsspecialiste gedaan en later nog een studie tot verpleegkundige, waarmee ze uiteindelijk als verpleegkundige in de seksuele gezondheidszorg is gaan werken.