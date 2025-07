Dirk van Duijvenbode is zaterdag voor de tweede keer vader geworden. De Nederlandse topdarter maakt dat nieuws een dag later bekend op Instagram. Nog belangrijker: 'Moeder en kind maken het goed.'

Het meisje heet Loïs, schrijft de darter op sociale media. Van Duijvenbode kreeg eerder al een zoon, Levi. Hij is bijna twee jaar oud.

Van Duijvenbode was afgelopen week actief op de World Matchplay. Een egoïstische zet tegenover zijn vrouw - zo zei hij zelf - maar het startgeld was een goede reden voor hem om te gaan. Uiteindelijk schopte hij het tot de tweede ronde, waarna hij naar huis kon, om zo dichtbij zijn hoogzwangere vriendin Saskia Kokshoorn te zijn.

"Voor mij lag de grootste druk op de eerste ronde, want als je hier niet meedoet, krijg je niks", zei Van Duijvenbode op de World Matchplay tegen Sportnieuws.nl. "Nul op mijn ranking. Dus voor mij was het het belangrijkst om mee te doen, om die 10.000 pond voor m'n ranking te pakken. Nu is dat al 15.000 (door zijn zege op Cross, red.). En vanaf hier? Joh..."

"Ik vind dat kind veel belangrijker dan dit. Dan maar volgend jaar weer (meedoen aan de Matchplay, red.). Een kind komt maar één keer in d'r leven en dat vind ik veel belangrijker." In de tweede ronde bleek Andrew Gilding met 11-5 te sterk, waardoor Van Duijvenbode alsnog naar huis kon.

Finale World Matchplay

Zondagavond staat de finale van World Matchplay op het spel. Luke Littler neemt het vanaf ongeveer 21.15 uur op tegen James Wade in Blackpool. Wade schakelde in de kwartfinale Gian van Veen - de laatst overgebleven Nederlander - uit. Eerder won The Machine ook van Wessel Nijman. Littler versloeg Jermaine Wattimena in de achtste finale, terwijl de Nederlander nog op een 7-2 voorsprong was gekomen.