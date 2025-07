De druk is van de ketel bij Dirk van Duijvenbode. De Nederlandse topdarter kon 'gewoon' zijn eerste ronde op de World Matchplay spelen, won die ook nog eens van Rob Cross en mag zich dus melden voor de tweede ronde van het grote rankingtoernooi. Maar het zou zomaar eens bijzaak kunnen worden voor de aanstaande vader.

Van Duijvenbode (33) wist voorafgaand aan de Matchplay dat zijn vriendin Saskia Kokshoorn elk moment kan bevallen van hun tweede kindje. Daardoor zat hij met de thuissituatie in zijn hoofd, maar wilde hij alles op alles zetten om ieder geval die eerste ronde te gooien. Nu dat gelukt is, kan de blik wat meer op 'thuis'. "Ik had een discussie met iemand die volledig in de hormonen zat", grinnikt Van Duijvenbode in gesprek met Sportnieuws.nl, doelend op zijn zwangere vriendin.

'Als ik terug moet gaan, ga ik terug'

"Die wilde eerst dat ik zondagavond terug zou komen, maar nu zei ze dat zolang het rustig is bij haar, ik lekker hier moet blijven", legt Aubergenius uit in Blackpool. "We zien het wel, als ik terug moet gaan, ga ik terug. Voor mij lag de grootste druk op de eerste ronde, want als je hier niet meedoet, krijg je niks. Nul op mijn ranking. Dus voor mij was het het belangrijkst om mee te doen, om die 10.000 pond voor m'n ranking te pakken. Nu is dat al 15.000 (door zijn zege op Cross, red.). En vanaf hier? Joh..."

'Dat vind ik veel belangrijker'

Idealiter bevalt zijn vriendin pas 'volgende week woensdag', als Van Duijvenbode het had mogen zeggen. "Maar dat heb ik niet in de hand. Ik vind dat kind veel belangrijker dan dit. Dan maar volgend jaar weer (meedoen aan de Matchplay, red.). Een kind komt maar één keer in d'r leven en dat vind ik veel belangrijker", zegt hij tegen deze site, meteen verklappend dat hun tweede kind een meisje wordt. Samen kregen ze ook al zoontje Levi.

'Als je een beetje egoïstisch moet zijn'

"Maar als je een beetje egoïstisch moet zijn, dan wilde ik hier wel die eerste ronde gooien en m'n startgeld pakken. Dat is nu gelukt en de rest zien we wel." Vooralsnog gaat Van Duijvenbode dus niet terug naar huis, ondanks dat zijn wedstrijd in de tweede ronde pas op woensdagavond is tegen Andrew Gilding.

