Voor Anouk Hoogendijk waren het een paar bijzondere dagen. Op 6 mei vierde de voormalig voetbalster haar 41e verjaardag. Even daarvoor ging ze met haar man en twee kinderen op vakantie. "Dit gun ik iedereen."

Hoogendijk staat de laatste tijd enorm in de spotlights. Dat begon allemaal met een openhartig bericht van haarzelf op Instagram. Daarin legde ze uit dat ze een sporttraject was aangegaan van 42 dagen. Ze deed iedere dag minimaal 10.000 stappen, vijf keer in de week krachttraining, intermitted fasting en kreeg voeding op maat. Vol trots deelde ze het resultaat.

"Ik vind het bizar wat je in 42 dagen kan bereiken met gezonde voeding en sport!!", verbaasde ze zichzelf. "Na de afgelopen (tropen)jaren wilde ik weer even de regie in eigen hand nemen", vertelde ze als reden. "Ik wilde weer blij zijn met mezelf en me vooral krachtig en energiek voelen. Qua voeding ben ik overigens ook meer te weten gekomen dan in mijn hele topsportcarrière bij elkaar!"

Lof voor Anouk Hoogendijk

De transformatie kon rekenen op veel positieve woorden van oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. Zij bespraken het in hun gezamenlijke podcast voor Sportnieuws.nl. "Ze heeft foto's online gegooid, dat was niet misselijk", vond Hoog. "Dat was echt supermooi", sloot haar voormalig teamgenote Van As zich er bij aan.

'Dit gun ik iedereen'

Afgelopen week liet Hoogendijk de teugels wat vieren. Ze ging met haar verloofde Pieter Verhoeven en zoontjes Sonny en Jip naar Spanje. Op Instagram deelde de oud-voetbalster hartverwarmende foto's. Hoogendijk en haar gezin genoten van het mooie weer, lekker eten en het samenzijn. Op een van de foto's voetballen haar zoons met hun vader.

"Ik gun iedereen zo’n weekje Spanje!", begint Hoogendijk haar verhaal bij de galerij "Lekker eten, ochtendduik in de frisse zee, familie, weinig stilzitten, nog meer lekker eten, elk uur ander weer, strand, voetballen, klimmen, had ik al lekker eten gezegd?"

Gezicht van Nederlandse vrouwenvoetbal

Hoogendijk speelde meer dan 100 interlands voor het Nederlands vrouwenelftal en haalde met Oranje in 2009 de halve finales van het EK. Dat resultaat zorgde voor de eerste grote stijging in populariteit van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ook kwam ze uit voor clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax. Hoogendijk stopte in 2017, waarna ze als analist nog wel actief bleef in de voetballerij. Ze deed ook mee aan de nodige televisieprogramma's, waaronder Expeditie Robinson.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover