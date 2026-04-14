Anouk Hoogendijk stond aan de opkomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. De inmiddels 40-jarige oud-international van de Leeuwinnen speelde nog in de tijd dat er amper wat te verdienen viel. "Ik wilde gewoon voetbalster worden."

Trinity Rodman tekende in januari het grootste vrouwencontract in de geschiedenis. Bij Washington Spirit verdient ze op jaarbasis 1,85 miljoen euro. Dat is een enorm contrast met veel speelsters uit de Vrouwen Eredivisie. Daar zit het gemiddelde voor voetbalsters van Ajax, PSV en FC Twente op 20.000 euro per jaar, wat neerkomt op 1667 euro.

De kloof met het mannenvoetbal blijft groot, maar de laatste jaren zijn er wel belangrijke stappen gezet in het internationale topvoetbal. Zo krijgen speelsters van de Oranje Leeuwinnen dezelfde wedstrijdvergoeding als spelers van het Nederlands elftal. Dat was in de tijd van Hoogendijk wel anders.

Inkomsten Anouk Hoogendijk

Hoogendijk moest zich in allerlei bochten wringen om financieel rond te komen. "Het laatste jaar dat ik stopte (2017, red.) verdiende ik 1400 euro bruto bij de club. En daar ging de auto die ik van de club had nog van af", onthult de voormalig Oranje Leeuwin in de podcast 30 MINUTEN RAUW. "Ik had nog wel wat dingen die ik erbij deed, dus clinics of het Nederlands elftal", gaat ze verder.

Maar ook dat was geen vetpot. Hoogendijk kreeg bij Oranje 30 euro per punt. "Als je verloor, was dat niks", is haar simpele conclusie. Op trainingskampen kreeg ze 12 euro per dag. "Het was altijd een beetje sprokkelen. Het was gewoon niet anders."

Hoogendijk had er vrede mee destijds, omdat ze niet voetbalde voor het geld. "Toen ik begon met voetbal, was het niet zo dat ik dacht van: ik ga hier rijk mee worden. Ik wilde gewoon voetbalster worden en zo goed mogelijk worden. Dat was mijn droom. En niet rijk worden van mijn sport."

Vaandeldrager van Nederlandse vrouwenvoetbal

Hoogendijk speelde meer dan 100 interlands voor het Nederlands vrouwenelftal en haalde met Oranje in 2009 de halve finales van het EK. Dat resultaat zorgde voor de eerste grote stijging in populariteit van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ook kwam ze uit voor clubs als FC Utrecht, Arsenal en Ajax. Hoogendijk stopte in 2017, waarna ze als analist nog wel actief bleef in de voetballerij. Ze deed ook mee aan de nodige televisieprogramma's, waaronder Expeditie Robinson.

Transformatie

Onlangs onthulde Hoogendijk dat ze een bijzonder traject achter de rug had, waarin ze flink aan haar lijf had gewerkt. Zes weken lang 10.000 stappen of meer, vijf keer in de week krachttraining en een strikt dieet. Het resultaat mocht er wezen en viel in de smaak bij ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

De twee vonden de oud-voetbalster 'altijd al slank en gespierd', maar waren toch erg onder de indruk van de 'supermooie' foto's.