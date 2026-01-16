Kersvers assistent-bonscoach Ruud van Nistelrooij is al jaren gelukkig getrouwd met zijn jeugdliefde Leontien Slaats. Ze stond de oud-voetballer bij in zijn carrière, maar heeft nu ook een eigen onderneming waarmee ze zich inzet voor een betere wereld.

Ruud en Leontien leerden elkaar op jonge leeftijd kennen. In 2004 trouwden ze in het Noord-Brabantse Geffen, de geboorteplaats van Ruud. Het koppel wilde de bruiloft zoveel mogelijk privé houden, maar dat lukte niet helemaal. Het hele dorp liep uit voor het feest en ook de pers was aanwezig. De bekende modeontwerper Addy van den Krommenacker verzorgde het uiterlijk van Leontien.

Leontien reisde veel met de oud-international en ze woonde op veel verschillende plekken. Ruud speelde onder andere voor PSV, Manchester United en Real Madrid.

Kinderen

In 2006 kreeg het stel hun eerste kind: dochter Moa Anette. Twee jaar later volgde een zoon: Liam. Hij heeft ook voetbaltalent. In het voorjaar van 2025 ondertekende hij zijn eerste profcontract bij PSV. Liam is net als zijn vader spits en ligt tot de zomer van 2028 vast in Eindhoven.

Het leven van Leontien stond vooral in teken van het gezin. Maar na de voetbalcarrière van haar man was het tijd voor een nieuw avontuur. Ze werd communicatiemanager van de Van Nistelrooy Foundation, een stichting die zich inzet om de talenten van kinderen te ontwikkelen.

Toen Ruud aan zijn trainerscarrière begon moest de stichting worden opgeheven. Het geld dat er nog in zat verdeelde hij over verschillende goede doelen voor kinderen. Hij als trainer bij PSV. Later werd hij assistent van Erik ten Hag bij Manchester United en na zijn ontslag was hij enkele wedstrijden interim-coach van de ploeg. Daarmee maakte hij indruk en het leverde hem een contract op bij Leicester City.

Terug als assistent bij Oranje

Het lukte Van Nistelrooij niet om The Foxes in de Premier League te houden, waarna hij op straat werd gezet. Een half jaar later vond hij een nieuwe baan. En wat voor eentje: Van Nistelrooij wordt assistent-bondscoach van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. "In deze rol terugkeren bij Oranje en Nederland vertegenwoordigen met deze staf en talentvolle spelersgroep is voor mij een enorme eer én een prachtige uitdaging", zei hij.

Onderneming

Voor Leontien was het door het nieuwe trainersbestaan van haar man ook tijd voor een nieuwe stap. Zij raakte geïnspireerd voor een nieuwe onderneming tijdens een reis naar Tanzania. Bij de douane moest ze al het plastic uit haar koffer halen, omdat dat het land niet uitkomt. Best een goed idee, bedacht ze, 'consuminderen' met de juiste spullen.

Ze verkoopt daarom duurzame, stijlvolle en hervulbare flessen voor olijfolie en azijn en peper- en zoutmolens. Haar onderneming Spic’d is een flinke uitdaging terwijl ze ook nog het gezin draaiende moet houden, zo vertelde ze eerder in een interview.

"Ik sta echt op voor die kop koffie en om de machine van de familie Van Nistelrooy op te starten. Dan gaat alles in een sneltreinvaart. Ik heb soms het idee dat wanneer ik om half 9 op kantoor in Den Bosch aankom dat ik er echt al een halve dag op heb zitten."

Persoonlijk succes

Ze is wel trots op haar eigen succes. "Dat ik na het al die jaren van het vervullen van een ondersteunende rol in mijn gezin, nu naar voren ben gestapt en mijn eigen ding doe. Als iemand iets van Spic’d niet goed of mooi vindt, dan heb ik die verantwoordelijkheid. Dat ik die stap heb gezet, dat was wel echt een persoonlijk succes."