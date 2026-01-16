Ruud van Nistelrooij is aankomende zomer te bewonderen op het WK voetbal. De legendarische oud-spits en trainer zat een tijdlang zonder werkgever, maar daar is nu verandering in gekomen. Van Nistelrooij keert namelijk terug bij het Nederlands elftal.

Van Nistelrooij gaat aan de slag als assistent van bondscoach Ronald Koeman. Van Nistelrooij (49) was al in 2021 op het uitgestelde EK assistent van toenmalig bondscoach Frank de Boer. Ook werkte hij onder Guus Hiddink en Danny Blind. Hij is er al in maart bij als Nederland oefeninterlands speelt tegen Noorwegen en Ecuador.

Een enorme eer

Ruud van Nistelrooij is blij weer terug te zijn bij Oranje, waar hij dus voor de derde keer gaat assisteren. "In deze rol terugkeren bij Oranje en Nederland vertegenwoordigen met deze staf en talentvolle spelersgroep is voor mij een enorme eer én een prachtige uitdaging", valt te lezen in het persbericht.

"Dat dit bovendien op het podium van een WK gebeurt, maakt het extra speciaal. Met mijn ervaring in verschillende rollen, waaronder die van assistent, weet ik dat deze functie ook goed bij mij past. Ik kijk ernaar uit om hier op een waardevolle manier invulling aan te geven en op die manier bij te dragen aan een succesvol toernooi.”

'Hij kent de wetten van het voetbal'

Koeman haalde Van Nistelrooij al eens eerder bij zijn staf en is blij dat dit weer gelukt is. "hij heeft laten zien dat hij met zijn eigen stijl en visie op voetbal écht iets kan toevoegen aan onze staf. Hij kent de wetten van het voetbal op het allerhoogste niveau en brengt waardevolle toernooi-ervaring mee, zowel als speler en trainer. Bovendien klikt hij met zijn persoonlijkheid en benadering goed met zowel de rest van de staf als de spelers. Door zijn achtergrond als spits kan hij bovendien onze aanvallers individueel extra bijstaan. Meerdere redenen dus waarom hij een zeer waardevolle toevoeging voor ons is."

Rijke carrière

Van Nistelrooij kende een rijke carrière als topvoetballer. Hij begon bij FC Den Bosch en maakte via SC Heerenveen en PSV een stap naar de wereldtop. Bij Manchester United en Real Madrid behoorde hij begin deze eeuw een tijdlang tot de beste spitsen van zijn generatie. Via Hamburger SV en Malaga kwam er een eind aan zijn indrukwekkende voetballoopbaan. Voor Oranje speelde hij 70 interlands en kwam hij uit op de EK's van 2004 en 2008 en het WK van 2006.

Werkloos na degradatie

Naast assistent van Oranje maakte hij ook naam bij PSV. Daar werd begon hij als trainer van jeugdelftallen, maar was hij in 2022/2023 hoofdcoach. Vlak voor het einde van het seizoen stapte hij daar op. In 2024 kreeg hij de kans als assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. Na dienst vertrek was hij kort interim-trainer. Niet veel later mocht hij Leicester City proberen te behoeden voor degradatie, maar dat lukte Van The Man niet. Zodoende zat hij sinds de zomer zonder werkgever.

