Ruud van Nistelrooij keert terug als assistent-trainer van het Nederlands elftal. De coach maakte furore als spits bij Manchester United en ging er later aan de slag als assistent- en interim-trainer. Toch kende zijn trainerscarrière een lastige start als coach bij PSV en Leicester City.

Als speler kende de in Oss geboren Van Nistelrooij een uitermate succesvolle carrière. Na periodes bij FC Den Bosch, sc Heerenveen en PSV trok de spits uiteindelijk naar Manchester United. Daar groeide hij uit tot een ware publiekslieveling. Na vijf jaar in Manchester maakte Van Nistelrooij de overstap naar Real Madid, om vervolgens nog bij Hamburger SV en Malaga te spelen. In totaal maakte hij 327 goals in 519 officiële wedstrijden in het profvoetbal.

Ook voor Oranje was van Nistelrooij cruciaal. De spits maakte in 1998 zijn debuut onder de toenmalige bondscoach Frank Rijkaard en voor het Nederlands elftal en in totaal kwam hij tot zeventig interlands. In die duels maakte hij 35 doelpunten. Van Nistelrooij was actief op het EK 2004, het WK 2006 en het EK 2008.

Ruud van Nistelrooy smashing one in from point blank range pic.twitter.com/f1eGnLnEM9 — Former Footballers (@FinishedPlayers) April 22, 2024

Trainerscarrière

In 2012 sloot Van Nistelrooij zijn carrière af bij Malaga om zich te richten op zijn trainersloopbaan. Na verschillende stages bij PSV kreeg hij in 2018 het onder 19-elftal van de Eindhovenaren onder zijn hoede. Van Nistelrooij deed het daar zo goed dat hij doorgroeide naar de beloften, om vervolgens coach te worden van de hoofdmacht. In totaal stond hij vijftig wedstrijden aan het roer bij PSV en won hij de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

Het vertrek van Van Nistelrooij bij PSV was wel een vervelend einde van een mooie periode. De coach diende eind mei zijn ontslag in bij de Eindhovenaren, vlak voordat de club tweede eindigde in de Eredivisie. Van Nistelrooij voelde te weinig steun en besloot daarom om dicht bij zichzelf te blijven en te vertrekken.

Na zijn vertrek bij PSV werd de naam van Van Nistelrooij genoemd bij clubs als Club Brugge en Burnley, maar uiteindelijk besloot hij terug te keren bij Manchester United. Daar werd hij de rechterhand van Erik ten Hag.

Ontslag Erik ten Hag heeft gevolgen

Die periode duurde niet erg lang, want in oktober werd de coach uit Oldenzaal ontslagen. Van Nistelrooij nam het stokje als interim-trainer over en verloor in de vier wedstrijden dat hij de scepter zwaaide geen enkele keer. Toch was er geen plekje voor de oud-spits in de staf van de nieuwe coach Ruben Amorim. Niet veel later vond Van Nistelrooij onderdak als hoofdtrainer van Leicester City.

Terugkeer bij Oranje

Dat eindigde niet in een succes. Van Nistelrooij moest de kampioen van 2016 in de Premier League op het hoogste niveau zien te houden. Daar slaagde hij niet in, waardoor hij al na een half jaar zonder werkgever zat. Daar kwam verandering door toedoen van bondscoach Ronald Koeman. Hij neemt Van Nistelrooij op in de staf van het Nederlands elftal voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

"In deze rol terugkeren bij Oranje en Nederland vertegenwoordigen met deze staf en talentvolle spelersgroep is voor mij een enorme eer én een prachtige uitdaging", sprak Van Nistelrooij. "Dat dit bovendien op het podium van een WK gebeurt, maakt het extra speciaal."