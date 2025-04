Dit is de peperdure auto waar succescoach Arne Slot in Liverpool in rijdt

Succescoach Arne Slot kreeg bij zijn club Liverpool een riant salaris. Zo de ex-trainer van Feyenoord dus ook het nodige budget om een exclusieve auto te rijden. Dat is zeker gelukt, als we de Engelse roddelpers mogen geloven.

The Sun hoopte in de dagen voor de kampioenswedstrijd van Liverpool de nodige juice te kunnen krijgen over de Nederlandse trainer. Maar de 'nederige' coach doet niet zoveel. Ja, een doosje druiven en een broodje kopen bij een supermarkt, zo is te zien op foto's. Een doodnormale voorbereiding op de beslissende wedstrijd tegen Tottenham Hotspur van komende zondag.

Slot reed na zijn boodschappen bij supermarktketen Asda weg in een peperdure auto. De 46-jarige coach rijdt een Aston Martin DBX, die zo'n 280.000 euro waard is. De 4x4-wagen heeft 550 pk en rijdt volgens de fabrikant niet heel erg zuinig: ongeveer 1 liter benzine op 7 kilometer.

Jaarsalaris Arne Slot

Voor Slot is die auto geen rib uit het lijf. Volgens bronnen in Engeland verdient de Nederlandse succescoach sinds zijn overstap naar Liverpool zo'n 7,3 miljoen euro op jaarbasis. Bij Feyenoord lag dat bedrag nog een stuk lager: 4,6 miljoen.

Geen last van titelkoorts

Hij blijft in aanloop naar zijn eerste titel met Liverpool enorm gefocust. Slot zegt nog helemaal geen kampioenskoorts te hebben. De Nederlander zal dan ook tot het einde van de wedstrijd bezig zijn met het behalen van de drie punten. Wat dat betreft blijft de wedstrijd tussen AZ en Sparta - waarin AZ met 4-0 voorstond, maar het nog 4-4 werd - hem altijd bij.

"Dat vond ik toen niet zo grappig. En dus zal ik altijd denken, bij welke voorsprong dan ook, jongens scherp blijven. En als je zo dicht bij iets bent, dan moet je het nu ook afmaken. Maar als ik terugkijk op die wedstrijd van Feyenoord bij Go Ahead Eagles, dan is dat misschien wat overdreven. Maar als het zondag een zelfde score is, vrees ik dat ik dan dezelfde Arne ben als twee jaar geleden."

Een variant van de auto van Arne Slot © Getty Images

Liverpool heeft komende zondag aan een punt tegen Tottenham Hotspur genoeg om kampioen te worden. De gevallen topclub Spurs staat momenteel zestiende in de Premier League.

