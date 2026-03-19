Noa Lang zorgde woensdagavond voor een groot schrikmoment. De topvoetballer van het Nederlands elftal en Galatasaray blesseerde zich ernstig in het duel met Liverpool na een merkwaardig incident. Het leverde hem veel pijn en een operatie op. Een dag later volgde een hoopvolle foto uit het ziekenhuis.

In de slotfase van het Champions League-duel tussen Liverpool en Galatasaray ging het mis voor Lang, die hard tegen de boarding aan knalde en daarbij zijn duim openhaalde. Hij kermde van de pijn en zag dat zijn vinger onder het bloed zat. Ook bij enkele fotografen die er dicht bij zaten zat de schrik er goed in. Lang werd op een brancard van het veld gedragen en Galatasaray maakte in de nacht van woensdag op donderdag kenbaar dat de Oranje-international onder het mes moest.

Dat gebeurde dus ook in Engeland, aangezien het duel met Liverpool (4-0 nederlaag) op Anfield plaatsvond. Daar werd Lang geopereerd. Vrij kort na de operatie deelde Lang alweer een foto. Daar stond hij niet alleen op, maar waren ook twee verpleegsters te zien. Zij en Lang hadden in elk geval goede zin. De voetballer zelf toonde een grote glimlach, net als de twee medewerkers van het ziekenhuis.

'Shit happens' schreef Lang in de caption, iets wat vrij vertaald 'Zo is het leven' of 'kan gebeuren' betekent. Over de exacte diagnose is nog niet al te veel bekend, maar de oud-PSV'er kwam wel met goed nieuws: "De operatie is goed gegaan". Wel kreeg Lang flink wat steunbetuigingen, ook van buiten de voetbalwereld. Topschaatser Kjeld Nuis was een van de velen. De berichten vallen in de smaak bij Lang, die iedereen hartelijk bedankt.

Overigens krijgt het incident nog een staartje. Galatasaray is naar de UEFA gestapt vanwege de merkwaardige botsing met het reclamebord. "We hebben een klacht ingediend over dit incident bij de UEFA. Zij hebben een onderzoek ingesteld en de UEFA zal de zaak nu gaan beoordelen."