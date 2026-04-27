Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de rest van de koninklijke familie brachten maandag voor Koningsdag een bezoek aan Dokkum. Daar moesten de leden van het koninklijk huis allerlei Friese tradities ondergaan en schaatsen kon natuurlijk niet ontbreken. De koning en de koningin stapten samen het ijs op en werden daarbij begeleid door olympisch kampioenen Marijke Groenewoud, Jens van 't Wout en Melle van 't Wout.

Traditiegetrouw bezocht de koninklijke familie ook dit jaar op de verjaardag van koning Willem-Alexander weer een stad in Nederland en deze keer was Dokkum de plaats van bestemming. Dat is één van de Friese elf steden en voor de koning dus een bekende plek, want hij reed veertig jaar geleden de Elfstedentocht.

Speciaal voor Koningsdag was er in Dokkum een ijsbaantje aangelegd en daar werd de koning ontvangen door niemand minder dan Groenewoud, die eerder dit jaar olympisch kampioene op de mass start werd in Milaan. De koning kreeg ook nog eens een speciaal jasje met daarop de naam W.A. van Buren. Dat was de schuilnaam waaronder hij in 1986 de Elfstedentocht reed om zo min mogelijk op te vallen.

Ook koningin Máxima trok de schaatsen aan en het koninklijk paar reed vervolgens meerdere rondjes over het ijs. Dat deden ze niet alleen in het gezelschap van Groenewoud, maar ook de gouden shorttrackbroers Van 't Wout en voormalig Elfstedentocht-winnaars Henk Angenent en Klasina Zeinstra vergezelden de koninklijke familie over het ijs.

Gebroeders Van 't Wout helpen Máxima

Koning Willem-Alexander bleek het schaatsen veertig jaar na de Elfstedentocht nog niet verleerd en bewoog heel makkelijk over het ijs. Ook Máxima bleek aardig te kunnen schaatsen en reed enkele rondjes in gezelschap van Groenewoud. De koning en de koningin konden op het ijs ook nog iets verdienen, want er stond een stempelpost aan de andere kant van de baan.

De gezinsleden kregen aan het begin van de dag een stempelkaart, net zoals bij de Elfstedentocht, en moesten die tijdens hun tocht door Dokkum zien te vullen. Probleem was wel dat Máxima vergat haar kaart mee te nemen, maar gelukkig reden de gebroeders Van 't Wout een extra rondje om toch een stempel voor haar te halen.

Epke Zonderland en Henk de Jong

De koninklijke familie had voor het schaatsen al een aantal stempels binnengehaald en bij de eerste stempelpost zaten er nog twee Friese sportgrootheden. Olympisch turnkampioen Epke Zonderland en voetbaltrainer Henk de Jong mochten de eerste stempel zetten op de kaarten van de gezinsleden.