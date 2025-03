Dit is Daphne, de vrouw van Michael van Gerwen: kapster bezorgde topdarter dubbel geluk na moeilijkheden

Michael van Gerwen is Nederlands beste darter aller tijden, al zal Raymond van Barneveld het daar niet mee eens zijn. Al sinds Mighty Mike (35) de dartswereld veroverde, is hij samen met zijn vrouw Daphne. De twee zijn al meer dan tien jaar getrouwd en ze maakten alles mee: van zijn sportieve hoogtepunten, tot moeilijke fasen in hun privéleven. Dit is Daphne van Gerwen, de vrouw van de Nederlandse topdarter.

Dat de twee elkaar ooit leerden kennen is vooral te danken aan de jongere broer van Daphne. Hij was namelijk een groot fan van Van Gerwen en via hem kwamen de twee in contact. Eerst waren ze vrienden, maar na enkele jaren bloeide er meer op tussen de twee en werden ze een setje.

Op het moment van de eerste ontmoeting stond Van Gerwen te boek als een groot talent, maar was hij nog niet de wereldtopper die hij later werd. Dat veranderde allemaal enkele jaren later en toen belandde ook Daphne ongevraagd in de spotlights.

Huwelijk

2014 begon voor Van Gerwen direct met een hoogtepunt, toen hij op Nieuwjaarsdag voor de allereerste keer wereldkampioen werd. De darter zal heel zenuwachtig zijn geweest toen hij zijn winnende dubbel moest gooien in de finale, maar later dat jaar was hij nog een stuk nerveuzer bij een ander bijzonder moment.

Michael en Daphne trouwden namelijk op 1 augustus 2014 in Vlijmen, met collega-darter Vincent van der Voort als getuige. Daar kwamen naast de genodigden ook veel fans en media op af. Dat zorgde voor flink wat spanning bij de topdarter: "Ik was veel zenuwachtiger dan voor welke dartswedstrijd dan ook. Het zweet stond diep in mijn bilnaad", sprak hij tegen Omroep Brabant.

Slippertje

Een jaar later zal hij in zo'n zelfde staat hebben verkeerd toen naar buiten kwam dat hij zijn pijlen had gericht op een Engelse vrouw. Van Gerwen sprak haar in een hotel en daarna wisselden de twee berichten met elkaar uit. De vrouw kwam er uiteindelijk achter dat de topdarter getrouwd was en besloot om haar verhaal te doen bij The Sun. Van Gerwen verklaarde later dat hij spijt had van zijn acties.

Dubbel geluk na moeizaam traject

Het stel is nog altijd samen, maar ze zijn inmiddels niet meer alleen. Bij zijn bruiloft verklaarde Van Gerwen al dat hij graag een gezin wilde stichten: "We zijn momenteel hard aan het oefenen, maar we willen ook snel kindjes gaan maken." Inmiddels hebben ze twee kinderen: dochter Zoë (geboren in 2017) en zoon Mike (2020).

Dat ging echter niet zomaar, onthulde Van Gerwen aan het blad Story toen ze na de geboorte van dochter Zoë graag nog een tweede kind wilden krijgen. "Ons dochtertje is er niet zomaar gekomen en we gaan nu door een soortgelijke fase. We willen heel graag nog een kindje en zitten in een medisch traject." Uiteindelijk was dat succesvol, want in 2020 werd zoon Mike geboren.

Kapster

Het is druk in huize Van Gerwen en aangezien de topdarter voor zijn werk regelmatig van huis is, besloot Daphne haar eigen werk op te offeren. Ze is daarmee geknipt voor Michael, maar zelf was ze vroeger nog veel vaker in de weer met een schaar. Ze deed namelijk de opleiding tot kapster, maar daar is ze inmiddels niet meer mee bezig. Daphne schaart zich momenteel vooral achter haar man. Zij zorgt ervoor dat hij zich goed kan voorbereiden op belangrijke wedstrijden. Soms gaat ze mee naar toernooien van haar man.

Vakanties

Uiteraard zijn er ook genoeg momenten waarop het gezin van vakanties kan genieten als papa een keertje niet hoeft te darten. Zo zijn ze regelmatig te vinden op Ibiza en bezoeken ze ook graag Disneyland in Parijs. Daphne geniet van die uitjes en deelt daar dan ook graag beelden van op haar sociale media. Hun favoriete vakantiebestemming is Thailand, daar gingen ze al twee keer naartoe in de periode dat Van Gerwen vrij is na het WK darts.

