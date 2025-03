Sensationele Michael van Gerwen dankt vrouw Daphne voor steun en boekt prachtige zege

Virus? Ziek? Michael van Gerwen heeft nergens last van! Dat liet de Nederlandse topdarter donderdagavond wel blijken in de Premier League Darts tegen Luke Humphries. Van Gerwen knokte zich terug van een 4-1 achterstand en boekte een prachtige zege op de nummer 1 van de wereld: 6-4.

De nummer drie van de wereld keek binnen no time tegen een 3-0 achterstand aan, pas daarna kwam hij voor het eerst op het scorebord. Met een tiendarter in zijn eigen leg tankte hij wel weer eens wat vertrouwen. De schade was echter al aangericht, zo leek het. Humphries liep uit naar 4-1 en daarmee leek het gedaan voor MVG.

Vrouw Daphne mee

Van Gerwen had deze week voor het eerst in zeven speelavonden zijn vrouw Daphne zover gekregen om met hem mee te gaan. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Humphries genoten ze samen van de Welshe stad en lunchten ze bijvoorbeeld donderdagmiddag nog lekker in Cardiff. Het gebeurt niet vaak dat het stel kan afreizen naar een toernooi van de Brabander, ze hebben namelijk ook nog twee kinderen samen.

Ommekeer

De tweede helft van de wedstrijd tegen Humphries zag er een stuk beter uit bij Van Gerwen. Hij gooide ook nog een 11-darter en maakte dankbaar gebruik van een zeldzaam missertje bij de Engelsman. Hij klom op naar een gemiddelde van boven de 105, pakte de 5-4 voorsprong en gooide de wedstrijd uit met ruim 104 gemiddeld. Een welkome zege in het kwakkelende seizoen van MVG. Hij neemt het in de halve finale op tegen Chris Dobey.

Dokter

Eerder deze week verloor Van Gerwen in de eerste ronde van Players Championship 7 van Niko Springer. Daarna ging hij snel naar huis en naar de dokter om naar een hardnekkige ontsteking en virus te laten kijken. Dat ging ten koste van deelname aan Players Championship 8, maar Van Gerwen oogde in Cardiff weer volledig fit.

