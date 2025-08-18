Sebastién Haller keert opnieuw terug bij FC Utrecht in de Eredivisie. De Franse spits maakt werd eerder dit jaar al verhuurd aan de Domstedeling en maakte toen direct veel indruk. Dat was niet zo vanzelfsprekend nadat hij enkele jaren geleden een heftige diagnose kreeg. Daar kwam hij echter weer bovenop en dat kwam mede door de steun van vrouw Priscilla.

In Nederland maakt de voetbalwereld in 2015 pas kennis met Haller als hij van Auxerre naar FC Utrecht verkast, maar op dat moment kent Priscilla hem al een stuk langer. Zij is geboren als dochter van een Portugese vader en heeft een moeder uit Guadeloupe. Priscilla en Sébastien leren elkaar in 2012 tijdens een vakantie kennen en de eerste ontmoeting is voor haar onvergetelijk. De voetballer maakt haar wijs dat hij een 23-jarige loodgieter is.

Al snel moet hij opbiechten dat hij over zowel zijn beroep als leeftijd (hij was in werkelijkheid 18) heeft gelogen, maar voor Priscilla maakt het weinig uit. "Ik kwam een beest van een vent tegen die de vader van mijn drie kinderen zou worden", vertelt ze later in een video op Instagram over de eerste ontmoeting met Sébastien. De twee krijgen een relatie en zijn sindsdien onafscheidelijk.

Priscilla ondervindt binnen korte tijd de gevolgen van het daten met een voetballer, want ze moet voor haar vriend naar Nederland verkassen. In de winter van het seizoen 2014/15 huurt Utrecht de spits van Auxerre en in een half jaar tijd maakt hij zoveel indruk dat de club hem definitief besluit te kopen.

Gezinsuitbreiding

Haller zet die lijn door en verdient een transfer naar Eintracht Frankfurt. Ondertussen zetten hij en Priscilla ook de volgende stap in hun relatie. Vlak voor zijn vertrek uit Utrecht krijgen de twee in 2017 samen hun eerste kindje: dochter Ciara. De Fransman maakt na twee jaar in Duitsland zijn volgende transfer en dus verhuist het jonge gezin opnieuw. Deze keer naar Londen, want Haller tekent voor West Ham United.

In Engeland komt er nog een kleine Haller ter wereld. Zoontje Eden wordt geboren, maar opnieuw woont het gezin niet lang op dezelfde plek. Zijn periode in Londen is geen groot succes en dus besluit Haller in januari 2021 terug te keren naar Nederland. Niet naar Utrecht, maar naar Ajax. Het tempo waarmee ze hun gezin uitbreiden houden Sébastien en Priscilla ondertussen wel vol, want twee jaar na baby nummer 2 is het tijd voor hun derde kindje. De twee zijn inmiddels ook getrouwd.

Heftig nieuws

Alles lijkt geweldig, maar dan krijgt Sébastien heel slecht nieuws: hij heeft teelbalkanker. De Franse voetballer ondergaat een loodzwaar traject met onder meer chemotherapie. Priscilla wijkt daarbij geen moment van zijn zijde en gelukkig voor haar herstelt haar man van de heftige ziekte. Ze is ook van de partij als haar man anderhalf jaar na de diagnose de winnende goal maakt in de finale van de Afrika Cup.

Kledingmerk

Zelf zit Priscilla overigens ook niet helemaal stil, want eerder dit jaar richtte ze een bedrijf op dat zich gaat specialiseren in vrouwenkleding. "Ik heb dit merk gemaakt voor vrouwen en voor onze dochters", meldde ze op Instagram daarover. Ze heeft het er ongetwijfeld heel druk mee en dus is het nog de vraag of ze eraan toekomt om de wedstrijd in het Stadion Galgenwaard te bezoeken.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.