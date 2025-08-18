Sébastien Haller lijkt in zijn leven niet zonder de Eredivisie te kunnen. De topspits uit Ivoorkust keert voor de derde keer terug naar de Nederlandse competitie. Hij werd vorig seizoen al een half jaar verhuurd aan FC Utrecht en dat is ook de club waar hij nu definitef naar verkast.

Haller speelde vorig seizoen in de tweede helft van de competitie voor Utrecht, dat mede door een aantal goals van de Franse spits knap als vierde eindigde in de competitie en Europees voetbal haalde. Hij keerde na zijn huurperiode echter weer terug naar Borussia Dortmund, waar hij nog altijd een contract had. Utrecht wilde hem dolgraag definitief vastleggen, maar het was de grote vraag of dat financieel wel haalbaar zou zijn. Daar is nu dus een antwoord op gekomen: ja. De club maakte zijn komst maandag bekend.



'Er was één ideaal scenario'

"Ik ben blij en tevreden", zegt Haller in een reactie op de website van FC Utrecht. “Er is deze zomer de nodige interesse geweest van andere clubs. Maar voor mij was er maar één ideaal scenario en dat was FC Utrecht. We hebben afgelopen jaar gebouwd aan iets moois en daar wil ik langer onderdeel van zijn. Als je ziet wat we in Europa hebben gedaan: geweldig. Goede wedstrijden, grote resultaten. Het enige wat je denkt: daar wil ik bij zijn, het team helpen. En dat is nu gelukt."

Haller speelde eerder al van 2015 tot en met 2017 voor de club en dus is het bekend terrein: "Utrecht is voor mij een fijne plek, net als Nederland. Ik kan mijn gezin terugbrengen naar een plek die ze kennen. Dat brengt rust en is voor mij cruciaal: weer samenzijn met mijn familie. Natuurlijk heeft het even geduurd. Er lagen een paar uitdagingen, maar uiteindelijk hebben beide clubs goed meegewerkt. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Derde terugkeer in Eredivisie

Het is in totaal alweer de derde keer dat Haller terugkeert in de Eredivisie. Hij vertrok in 2017 bij Utrecht, maar na periodes bij Eintracht Frankfurt en West Ham United tekende hij in 2021 bij Ajax. Daar werd hij in anderhalf jaar tweemaal kampioen en eindigde hij ook één keer als topscorer van de Eredivisie. Het leverde hem een transfer op naar Dortmund.

In Duitsland had hij echter niet de mooiste periode uit zijn leven, want vlak na zijn overstap werd er teelbalkanker bij hem geconstateerd. Ruim een half jaar later keerde hij na allerlei behandelingen weer terug op het veld. Desondanks kon hij er niet zijn draai vinden en na een verhuurperiode aan Leganes keerde hij begin dit jaar terug in Utrecht. Nu doet hij dat dus opnieuw.

Europees voetbal

Haller weet in ieder geval dat hij met Utrecht gaat spelen in een Europees hoofdtoernooi, maar het is nog de vraag welke. De club speelt in de play-offs van de Europa League tegen het Bosnische Zrinjski Mostar. Bij winst gaat Utrecht de Europa League in en bij een nederlaag zullen ze afdalen naar de Conference League. In de competitie begon de club van Ron Jans goed met een ruime zege op Heracles Almelo, maar zondag werd er met 2-1 verloren bij Sparta.