Zo werd Quincy Promes betrapt op het importeren van cocaïne: 'Risico van het vak'

In Dubai start ergens in de komende dagen de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. Nederland heeft gevraagd om zijn uitlevering, omdat hij hier meerdere delicten heeft gepleegd. Zijn grootste misdaad is het importeren van cocaïne, waarvoor Promes zes jaar de bak in moet. Promes en zijn handlangers raakten één container kwijt, maar daarvoor wist de politie al van zijn misdaden.

PZC reconstrueerde de avond waarop het misging voor Promes. In januari 2020 werd de 'bestelling' van Promes en zijn handlangers geleverd. Het schip Cap San Nicolas uit Brazilië bevatte een container met daarin zakken zout en de cocaïne van Promes. Nog voordat het schip de haven van Antwerpen bereikte, werd de container onderschept. De handlangers van Promes hadden de inhoud al geript. In Antwerpen bleek dat er een container miste, die van Promes.

'Ik verwacht dat hij dit jaar nog in Nederland is': Rechtszaak Quincy Promes van start In Dubai begint vandaag (donderdag 2 mei 2024) de rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes. De Nederlandse voetballer is werkzaam in Rusland, werd in Nederland veroordeeld voor twee strafbare feiten en zit vast in Dubai. Hij hoort of hij wordt uitgeleverd aan Nederland.

Promes zelf volgde alles van een afstandje. Zijn handlangers (ook wel 'soldaten' genoemd) haalden in Nieuw-Namen, net over de grens met België, de buit binnen. Promes en zijn neef vertelden wat er met de inhoud moest gebeuren. 'Each bag 3 blocks 650 total' en 'all same stamp this black tiger', viel te lezen in berichten die mee werden gelezen door Team Criminele Inlichtingen (TCI). Promes appte via de berichtendienst Sky-ECC, waar de TCI ook toegang tot had.

Container onderschept

De eerste 650 kilogram cocaïne was binnen voor het clubje, de ander werd tegen gehouden. Op verzoek van de Duitse autoriteiten werden nog eens vijf containers gecontroleerd, nadat die van Promes al mysterieus was verdwenen. Tussen die containers zat er nog eentje van de voetballer, die dus een deel kwijt was. "Shit man", appte Promes. Een handlanger reageerde: "Risico van het vak."

Rechtszaak Quincy Promes: Dubai neemt besluit over uitlevering veroordeelde voetballer aan Nederland Levert Dubai de Nederlandse profvoetballer Quincy Promes uit aan Nederland of niet? Die vraag staat deze week centraal tijdens de rechtszaak rondom de veroordeelde speler van Spartak Moskou. Hoe zat het ook alweer met Promes? We zetten alles nog even voor je op een rij.

Dat risico kwam Promes duur te staan, want uiteindelijk werd er een celstraf van zes jaar tegen hem geëist. Volgens de officier van justitie was Promes een van de grote breinen achter de import. Ook kreeg hij nog anderhalf jaar cel voor het neersteken van zijn neef. Dat moet Promes dus uitzitten wanneer hij wordt uitgeleverd naar Nederland.