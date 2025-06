De veroordeelde voetballer Quincy Promes is vanuit Dubai aangekomen in Nederland. Vrijdag rond 21.45 landde hij op Schiphol. De voormalig speler van onder meer Ajax en Oranje moet de gevangenis in.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat Promes is gearriveerd in Nederland. Vorige week donderdag werd bekend dat hij was gearresteerd in Dubai. Nederland had om zijn uitlevering gevraagd.

Drugssmokkel en steken van neef

Promes is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef. Beide zaken zijn samengevoegd in hoger beroep.

Quincy Promes is geland en na aankomst direct aangehouden. Hij wordt in voorlopige hechtenis gehouden en morgenmiddag is over het al dan niet verlengen hiervan een besloten raadkamerzitting. Dit is een formele stap die hoort bij het uitleveringsproces. #QuincyPromes — Wesley Meijer (@wesleymeijer) June 20, 2025



Kort voor zijn arrestatie gaf Promes te kennen dat hij naar Nederland wilde terugkeren om de zittingen bij te kunnen wonen, op voorwaarde dat hij niet zou worden opgepakt. Het hof wees dit verzoek af.

Dubai

Het vliegtuig waarin Quincy Promes zat vlak voor en na de landing. Bron: @Mizzle_Media pic.twitter.com/0fe8PIleBQ — Wesley Meijer (@wesleymeijer) June 20, 2025

Nederland had om de uitlevering gevraagd. Kort voor zijn arrestatie gaf Promes te kennen dat hij alleen naar Nederland wilde terugkeren op voorwaarde dat hij niet zou worden opgepakt. Het gerechtshof in Amsterdam gaf daaraan geen gehoor. Het OM liet bij het hof weten Promes "zo snel mogelijk" in Nederland te willen hebben.

Oranje

Promes, vijftigvoudig Oranje-international, voetbalde tot het moment van zijn arrestatie bij United FC Dubai, dat uitkomt op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarvoor had de oud-speler van Ajax, FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla een contract bij Spartak Moskou.

In Dubai leek Promes het prima naar zijn zin te hebben. Hij postte op Instagram regelmatig video's waarin hij te zien is in nachtclubs, of scorend op het voetbalveld. Ook maakte hij diverse hiphopnummers, in samenwerking met Nederlandse beatmakers. Daar werden dan ook weer muziekvideo's voor gemaakt waarin Promes een imago van succesvolle glamourboy hoog hield.