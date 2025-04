Dit is Virgil van Dijk: historie geschreven met Liverpool, fabels over zijn relatie én vechten voor het leven

Virgil van Dijk is dé ster en aanvoerder van Liverpool. Hij is al jarenlang een van de meest prominente gezichten in het internationale voetbal. Hij vocht in zijn jongere jaren voor zijn leven en kreeg te maken met fabels over zijn relatie. Dit jaar schreef hij echter geschiedenis door als eerste Nederlander de Premier League te winnen als aanvoerder. Van Dijk is vrijwel altijd 'hot', maar wat weten we eigenlijk over deze stervoetballer?

Virgil van Dijk werd geboren op 8 juli 1991 in Breda. Na een aantal jaar bij de plaatselijke club WDS'19 te hebben gespeeld, pikt niet NAC, maar aartsrivaal Willem II hem vanaf de D'tjes op. In 2010 bleek dat hoofdtrainer Andries Jonker hem niet naar het eerste van de Tilburgers wilde halen, waardoor de club hem geen contract aanbood. Van Dijk besloot daarom zijn heil ergens anders te zoeken.

De 1,95m lange verdediger verhuisde naar het noorden van het land, waar FC Groningen hem de kans gaf. Op 1 mei 2011 debuteerde Van Dijk in het profvoetbal. Hij werd als aanvaller ingebracht tijdens een wedstrijd tegen ADO Den Haag. In het daaropvolgende seizoen leek Van Dijk de stijgende lijn te pakken te hebben. Hij kreeg een basisplaats bij Groningen en tijdens een 6-0 overwinning op Feyenoord scoorde hij zijn eerste competitiegoal.

Vechten voor zijn leven

Een paar maanden later, in april 2012 gaat het echter helemaal mis. Van Dijk moet met spoed opgenomen worden in het ziekenhuis. De verdediger kampte met een vergevorderde blindedarmontsteking, buikvliesontsteking en niervergiftiging. Dit hadden de medische staf van FC Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen over het hoofd gezien. Van Dijk moest vechten voor zijn leven en ging onder het mes. Gelukkig haalde hij het en kon de revalidatie beginnen. Deze duurde tot de zomer van 2012.

Nederlandse top

In het seizoen dat Van Dijk terugkeerde, blonk hij uit. Samen met Kees Kwakman stond hij achterin bij een wisselvallig Groningen. Veel clubs hadden Van Dijk in de zomer van 2013 op de korrel, maar doorpakken deden ze niet. Daar lag ook een slechte wedstrijd bij Jong Oranje aan ten grondslag.

Van Dijk wees clubs als Brighton & Hove Albion en FK Krasnodar af, omdat hij naar de Nederlandse top wilde. PSV koos er echter voor om Jeffrey Bruma naar Eindhoven te halen. Van Dijk zocht zelf contact met Ajax, maar in Amsterdam werd er voor Mike van den Hoorn gekozen.

Celtic

Van Dijk koos eieren voor zijn geld, want toen Celtic aanklopte bij FC Groningen, ging hij overstag. In Glasgow groeide Van Dijk met de week. In de twee jaar in Schotland werd hij tweemaal kampioen en won hij eenmaal de beker. In beide seizoenen zat de Nederlander bij de beste elf spelers van het seizoen.

Premier League

In de Premier League hadden ze genoeg gezien. Southampton, met Ronald Koeman aan het roer, haalde Van Dijk in 2015 naar Engeland. Zijn goede prestaties begonnen ook in Nederland op te vallen, want in oktober van dat jaar maakt de verdediger zijn debuut in het Nederlands elftal. Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd bij Kazachstan (1-2 winst) stond Van Dijk gelijk in de basis.

In zijn eerste jaar bij Southampton wordt Van Dijk gelijk speler van het jaar. Na nog anderhalf jaar bij de club maakt hij een mega overstap. Liverpool maakt van hem in de winter van 2018 de duurste verdediger ter wereld. The Reds betalen bijna 85 miljoen euro voor de Nederlander, die bij zijn debuut gelijk de winnende maakt tegen stadsrivaal Everton.

Pieken

Bij Liverpool wordt Van Dijk de verdediger die we nu kennen. Kalm aan de bal en hard in de duels, zonder dat je hem snel gek maakt. Anderhalf jaar nadat hij tekende bij Liverpool, staat Van Dijk met een trofee in zijn handen. Tottenham Hotspur wordt verslagen en de Champions League wordt gewonnen door Van Dijk en zijn ploeggenoten.

Prijzenpakker

In de seizoenen die daarop volgen wint Van Dijk met Liverpool nog de UEFA Super Cup, het WK voor clubs, de Premier League, de League Cup (tweemaal), de FA Cup en de Community Shield. Daar werd dit jaar nóg een Engelse landstitel aan toegevoegd. Met een overtuigende 5-1 zege op Tottenham Hotspur werd de 20ste landstitel uit de geschiedenis van de club binnengesleept. Van Dijk schreef daarmee historie, want hij is daardoor de allereerste Nederlandse aanvoerder die kampioen is geworden in de Premier League.

Eindtoernooi

Sinds zijn opkomst in het internationale topvoetbal, is Van Dijk ook niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. De verdediger is vanaf maart 2018 ook de onbetwiste aanvoerder en leider van Oranje. Toch duurde het even voordat Van Dijk zich op het internationale podium in het Oranje kon laten zien.

Wegens een blessure moest hij verstek laten gaan aan het EK in 2021. Pas op het WK van 2022 in Qatar maakte de verdediger zijn debuut op een internationaal eindtoernooi. In de zomer 2024 maakte hij ook eindelijk zijn debuut op een EK. Op het eindtoernooi in Duitsland ruikt hij met Oranje zelfs evenaan de finale, maar in de halve finale tegen Engeland gaat het in de laatste minuut fout.

Familie

Van Dijk is getrouwd met Rike Nooitgedagt. Samen hebben zij vier kinderen. In hun tijd in Schotland schreef de Engelse tabloid The Sun dat Van Dijk vreemdging op zijn vrouw met porno-actrice Georgie Lyall. Daarbij was een foto van de twee geplaatst, met het verhaal dat ze elkaar op de parkeerplaats ontmoet hadden. Rike Nooitgedagt was op dat moment zwanger en het verhaal lijkt naar het rijk der fabelen te zijn gestuurd.

