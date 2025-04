Megasalaris Virgil van Dijk bij Liverpool zorgt voor nieuw idee: 'De helft van de Premier League-spelers ging failliet'

Virgil van Dijk heeft bijgetekend bij Liverpool voor twee jaar en krijgt daar volgens The Athletic een monsterbedrag per week voor. Maar liefst 460.000 pond komt er op zijn rekening bij als het vrijdag is. Robert Maaskant noemt dat salaris marktconform, maar vindt het wel erg veel. "Ik denk als je alle bedragen in de top halveert, iedereen het nog meer dan goed heeft."

Dat er zoveel geld aan een speler uitgegeven wordt, verbaast Maaskant allang niet meer, vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast. De Maaskantine. "Het is gewoon marktconform", vindt hij. Ook zo'n salaris van Cristiano Ronaldo, waar naar verluidt bij een nieuw contract 550.000 euro per dag gegeven gaat worden, vindt hij conform. "Als ze dat daar nou eenmaal betalen voor topspelers..."

Nieuw idee

Deze megabedragen zorgen wel voor een nieuw idee bij Maaskant, die vindt dat het veel te hoog is. "Ik denk als je in de absolute top en dan praat ik ook over de top van de Eredivisie, de salarissen halveert... dan heeft iedereen het nog altijd uitstekend", is zijn mening.

'Iedereen ging failliet'

Een miljoen of een half miljoen zou niet moeten uitmaken, volgens de trainer van Helmond Sport. "Daar ga je niet anders van leven. Het wordt anders als je van 100.000 naar 50.000 bruto per jaar gaat. Dat zijn de bedragen aan de onderkant van de Eredivisie, dat is anders."

Toch is er twijfel in de podcast of dat écht zo zou zijn. Er zijn talloze spelers te noemen die ontzettend veel verdiend hebben tijdens hun carrière maar het toch hebben verkwanseld door de jaren heen, waardoor ze helemaal niet meer zo rijk zijn. "Dat soort voorbeelden zijn er natuurlijk altijd. Op ee ngegeven moment ging haast elke Premier League-speler failliet."

Geld investeren

Dat ligt volgens Maaskant aan hoe je met je tijd om gaat na je carrière. "Als jij je levensstijl niet aanpast nadat je klaar bent met voetballen, dan wordt het een moeilijk verhaal. Vroeger verdienden spelers in Engeland 100.000 euro per week, nu is dat meer geworden."

Volgens Maaskant is er een slimme manier om met je geld om te gaan. Wanneer presentator Rick Kraaijeveld zegt dat de spelers elke week een nieuw huis in Nederland kunnen kopen, zegt Maaskant: "Als ze slim zijn doen ze dat ook."

