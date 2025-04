Virgil van Dijk blijkt Rupsje Nooitgenoeg: topverdediger verdient bakken met geld bovenop miljoenensalaris

Het leven lacht Virgil van Dijk momenteel toe. De topverdediger verlengde eerder deze week zijn contract bij Liverpool en kan zondag met zijn club de titel pakken. Van Dijk loopt ondertussen flink binnen en dat komt niet alleen door zijn nieuwe verbintenis.

Het hele seizoen werd er volop gespeculeerd over de toekomst van Van Dijk bij Liverpool. Zijn contract liep tot deze zomer en lange tijd leek er weinig schot te zitten in de onderhandelingen tussen de Engelse club en de Oranje-international. Eerder deze week was er eindelijk witte rook: Van Dijk tekende bij tot en met 2027 en trad daarmee in de voetsporen van teamgenoot Mohamed Salah.

Portretrechten en sponsordeals

Dat legt Van Dijk financieel geen windeieren, want volgens The Athletic gaat hij door zijn nieuwe contract 400.000 pond (465.000 euro) per week verdienen. Wie dat al veel vindt, slaat helemaal steil achterover door de nieuwste onthulling van The Sun.

Het Britse medium weet namelijk dat hij in het afgelopen jaar 3,5 miljoen euro heeft verdiend met zijn portretrechten en sponsordeals. De verdediger richtte daarvoor in 2017 een speciaal bedrijf genaamd VVD Promotions Limited op en heeft sinds de oprichting al 14 miljoen euro binnengeharkt.

Rupsje Nooitgenoeg

Je zou zeggen dat er dan wel genoeg geld is binnengehaald, maar de Britse krant weet verder te melden dat Van Dijk ook nog een vastgoedbedrijf heeft. De totale waarde van alle bezittingen van die onderneming zou rond de 6 miljoen euro liggen. Rupsje Nooitgenoeg is er dus niets bij.

Landstitel

Van Dijk kan samen met landgenoten Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Arne Slot zondag al landskampioen worden met Liverpool. Als nummer 2 Arsenal verliest van Ipswich Town en The Reds winnen van Leicester City is de titel al binnen. Voor Van Dijk zou het na 2020 de tweede keer zijn dat hij de Premier League wint. Deze titel zal extra speciaal zijn, want de Nederlander is in tegenstelling tot de vorige keer nu ook de aanvoerder.

