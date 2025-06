Dit is waarom René van der Gijp vanavond niet aanschuift bij de ingelaste uitzending van Vandaag Inside

Vandaag Inside zou eigenlijk de komende maanden niet op televisie te zien zijn vanwege een zomerstop, maar door de val van het kabinet zijn bijna alle verloven ingetrokken. Presentator Wilfred Genee maakt samen met Johan Derksen een speciale uitzending van de talkshow, maar René van der Gijp ontbreekt. Dit is waarom hij er niet bij is.

Er kwam dinsdagochtend groot nieuws uit Den Haag: PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit de coalitie met NSC, BBB en de VVD waardoor het kabinet ten val kwam. De vier partijen stonden nog niet eens een jaar aan het roer, maar na de beslissing van Wilders zullen er waarschijnlijk later dit jaar alweer nieuwe verkiezingen komen.

Vandaag Inside beëindigt vakantie plotseling voor extra lange uitzending, zonder René van der Gijp De mannen van Vandaag Inside waren al ruim een week van hun vakantie aan het genieten, maar keren dinsdagavond ineens terug op televisie. Presentator Wilfred Genee en zijn vaste gast Johan Derksen duwen onder andere eenmalig De Oranjezomer van de buis. René van der Gijp is er niet bij tijdens de speciale uitzending. Wel zitten er veel politieke kopstukken aan tafel.

Dit is waarom René van der Gijp ontbreekt bij Vandaag Inside

De val van het kabinet heeft verregaande gevolgen. Niet alleen voor de politiek, maar ook voor de heren van Vandaag Inside. Het programma keert dinsdagavond eenmalig terug op de buis en om de volledige politieke chaos te kunnen duiden is de uitzending twee keer zo lang als normaal: tussen 20.30 uur en 22.30 uur is de talkshow op SBS6 te zien.

René van der Gijp komt na stoppen Vandaag Inside met nieuw programma: 'Het kan wel eens een hoop kijkers wegtrekken' Fans van René van der Gijp hoeven de oud-voetballer niet te missen op tv na de laatste uitzending voor de zomerstop op vrijdag. Hij komt namelijk met een nieuw voetbalprogramma, met drie goede vrienden.

Genee en Derksen zijn zoals gebruikelijk van de partij, maar zij moeten het zonder hun vaste kompaan doen. Van der Gijp schuift dinsdag namelijk niet aan. Hij is volgens het programma 'aan het genieten van het zonnetje in het buitenland'. Daardoor is hij dus niet in staat om aanwezig te zijn bij de speciale uitzending over de politieke crisis.

De Oranjezomer

De eenmalige terugkeer van Vandaag Inside gaat ten koste van De Oranjezomer. Dat programma vervangt VI de komende maanden tijdens de zomerbreak, maar presentator Johnny de Mol heeft dinsdag dus onverwachts een avondje vrij. Normaal gesproken keert hij woensdag gewoon weer terug op televisie met een nieuwe uitzending.

Wilfred Genee duikt op bij De Oranjezomer, bekende presentator zet direct de boel op z'n kop: 'Zelden zo blij gezien' Wilfred Genee blijkt van alle markten thuis. De bekende presentator werd donderdag ingezet als zanger bij De Oranjezomer. Hij mocht zijn nieuwste nummer 'Zoek Jezelf Broeder' live laten horen. Hij bracht direct de nodige sfeer in de uitzending.

De Oranjezomer wordt overigens normaal gesproken gepresenteerd door Hélène Hendriks, maar zij staat door een operatie enige tijd aan de kant. Het was vooraf de bedoeling dat de presentatrice de laatste weken van de talkshow zou gaan presenteren, maar dat hangt af van hoe ze herstelt na de medische ingreep. Hendriks gaf eerder al aan dat ze na de operatie enige tijd in een rolstoel zou zitten.