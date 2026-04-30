De Premier League Darts is een van de paradepaardjes van de PDC, maar donderdag ging het even helemaal mis op het podium tijdens de avond in Aberdeen. Scheidsrechter Huw Ware stond voor joker tijdens de halve finale tussen Luke Littler en Gerwyn Price. Zijn microfoon moest meerdere keren omgewisseld worden.

Al bij het ingooien ging het mis bij de kenmerkende Sky Sports-microfoon die Ware in zijn hand had. Daar had het omroepen van de scores via moeten verlopen, maar de fans in de zaal, de spelers en de kijkers thuis kregen geen geluid door. Littler en Price waren ondertussen al begonnen aan hun wedstrijd, maar die worpen telden uiteindelijk niet door al het gedoe.

Hoofdschuddende scheids

Ware kreeg snel een microfoon met draad in zijn handen gedrukt, om de draadloze microfoon te vervangen. Die werkte overduidelijk wel, want iedereen had opeens weer geluid. Maar daarmee was het euvel nog niet geholpen, want aan het einde van de eerste leg werd er tussen het gooien door nog gegoocheld met de microfoons naast het bord. Hoofdschuddend gaf Ware snel het oorspronkelijke materiaal terug.

Bij Viaplay snapte collega-scheidsrechter Marco Meijer helemaal hoe Ware zich moest voelen. "Dit is zo knullig. Hij staat zo voor joker. Het enige dat in orde moet zijn voor een scheidsrechter, is zijn geluid. En dat lukt dan niet", zei de commentator van dienst, die het zelf ook weleens meemaakte op een podium. "Er is niets vervelender dan dat."

Microfoons weer gewisseld

Het gehannes met de microfoon werd na de eerste leg buiten het beeld van de camera's gehouden door de regisseur. Het geluid bleef wel goed, waardoor wisselen ook niet meer nodig was. De schrijver naast de scheidsrechter had de draadmicrofoon ondertussen snel weer ergens opgeborgen en Ware maakte het duel tussen Littler en Price af met de draadloze, die kennelijk in de tussentijd weer gemaakt was.

Nadat alle technische mankementen verholpen werden, kon Littler de wedstrijd makkelijk winnen. Hij versloeg Price met 6-1 en staat zodoende in de finale. In de pauze naar de andere halve finale tussen Gian van Veen en Luke Humphries kan de PDC en de techniek werken aan het checken van alle apparatuur.