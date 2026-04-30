Gian van Veen lijkt weer terug op zijn oude niveau. Na weken worstelen had de Nederlandse topdarter met nieuwe pijlen vorige week al zijn terugkeer ingezet, maar tijdens de Premier League Darts in Aberdeen bewees Van Veen (24) dat hij volledig hersteld is van zijn ziekenhuisbezoek eind maart.

Van Veen moest in Schotland zijn kwartfinale afwerken tegen koploper Jonny Clayton en deed dat vol overtuiging. Zijn gemiddelde kwam ruim boven de honderd uit en dat was genoeg om de Welshman pijn te doen: 6-2. Daarmee pakte hij twee belangrijke punten in de race om de play-offs in de O2 Arena in Londen te halen op 21 mei.

Tegen Clayton nam Van Veen revanche voor zijn verloren partij tegen The Ferret vorige week in Liverpool in de halve finales. Met een schitterende 152-finish maakte hij nu de wedstrijd af en juichte hij extra hard. Hij vierde dat zijn dip eindelijk achter hem leek te liggen en kan hij zich vol gaan focussen op de laatste avonden in de Premier League. Hij moet landgenoot Michael van Gerwen in ieder geval nog voorbij.

'Dit zal hem heel erg goed doen'

"Dit zal hem heel goed doen", weet dartsanalist Vincent van der Voort. De Sportnieuws.nl-podcastmaker zat bij Viaplay om zijn mening te geven. "Alles zag er weer goed uit, de stand van zijn pijlen en finishes. Je ziet dat hij er langer in zit. Hij heeft nieuw materiaal en dan wil hij nu bevestiging zien, dat hij het met dit materiaal ook op het podium kan. Hier zal hij heel veel positiviteit uit halen."

Goeie zaken

In de stand van de Premier League moet Van Veen in de resterende avonden af zien te rekenen met Luke Humphries, Van Gerwen en Gerwyn Price. Dat viertal lijkt te gaan strijden om de laatste twee plekken voor de play-offs. Clayton en Luke Littler zijn al zeker van een plek bij de 'final four'. In Aberdeen had Van Veen de kans om in een rechtstreeks duel af te rekenen met Humphries voor een plek in de finale. Maar ondanks weer goed spel, viel het doek voor de Nederlander in de halve finale: 6-3.

Reactie Van Veen

"Het werd wel weer eens tijd. De afgelopen weken was het zwaar. Ik heb nergens last meer van, de energie wordt elke week beter. Sinds de nieuwe pijlen bevalt het en gaat het goed", zei een blije Van Veen na afloop tegen de streamingsdienst. "Zoals ik me nu voel... Het geeft me zoveel zelfvertrouwen." Eind maart werd Van Veen opgenomen in het ziekenhuis met nierstenen. Na een operatie werd het euvel verholpen, maar bleef hij sukkelen met zijn energieniveau.