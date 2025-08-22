Sommige voetbaldochters leven liever in de anonimiteit, maar dat geldt niet voor Alicia Scholes. De dochter van Manchester United-legende Paul Scholes is een ware influencer op sociale media én is professional in een andere sport dan die van haar bekende vader.

Paul Scholes speelde tussen 1993 en 2013 bijna 500 wedstrijden voor Manchester United. De voormalig Engels international werk momenteel vooral als pundit voor de Engelse televisie. Zijn 24-jarige dochter wint tegelijkertijd aan populariteit.

Met haar 100 duizend volgers op Instagram mag Alicia zich een ware influencer noemen. Wat daarin helpt is dat ze een relatie heeft met realityster en model Ayo Odukoya, hij vergaarde bekendheid als deelnemer in seizoen 11 van het populaire programma Love Island UK.

International

Alicia is net zoals haar vader international voor Engeland, maar dan voor een andere sport. Ze is namelijk een professionele speler van netbal, een balsport die enigszins lijkt op korfbal en basketbal. Netbal wordt voornamelijk gespeeld in landen met een Britse achtergrond: Australië is recordkampioen.

De dochter van de Man United-legende maakte in 2023 haar debuut voor het Engelse team. Ze speelt in de Engelse hoofdstad voor London Pulse.

Gym

Naast haar carrière als netballer en influencer opende Alicia samen met haar broer recent een sportschool. Vader Paul was aanwezig bij de opening om zijn kinderen te steunen. Alicia en zoon Arron zijn gecertificeerde personal trainers en gaan beiden aan de slag in hun eigen gym ter waarde van 500 duizend pond.

