Manchester City-trainer Pep Guardiola heeft een besluit genomen over zijn uiterlijk nu het nieuwe Premier League-seizoen weer is begonnen. Hij heeft daarbij geluisterd naar zijn 24-jarige dochter Maria, die er populair is op sociale media.

Guardiola genoot tijdens zijn vakantie van het reünieconcert van Oasis. Bovendien werd hij gespot in Barcelona met een opvallende look. De trainer had namelijk zijn snor laten staan en zijn baard afgeschoren.

Maar zijn dochter Maria vond dat geen gezicht. Zij gaf haar vader dan ook het dringende advies om terug te gaan naar zijn oude uiterlijk en zijn stoppelbaardje weer te laten groeien. "De snor is weg", bevestigde de 54-jarige Guardiola vervolgens aan Men in Blazers. "Mijn dochter zei dat het vreselijk was. Ik moest hem eraf halen."

Manchester City is het seizoen goed begonnen met een 4-0-overwinning op Wolves afgelopen weekend. Tijjani Reijnders blonk uit met een doelpunt. Erling Haaland scoorde twee keer en Rayan Cherki vond ook het net.

Scheiding

Hopelijk wordt het komende jaar minder turbulent dan afgelopen seizoen. Toen vielen de resultaten van City tegen en waren er problemen in het huwelijk van Guardiola. Hij en zijn vrouw Cristina Serra zitten midden in een scheiding. Naar verluidt is de situatie verslechterd.

The Sun meldt dat de relatie van Guardiola met zijn vervreemde vrouw is verschoven van 'vriendelijk naar afstandelijk', terwijl ze midden in 'ingewikkelde onderhandelingen' zitten. De twee verwachten dat de details binnen enkele weken afgerond zullen zijn en dat de scheiding mogelijk al volgende maand officieel wordt gemaakt.

Kinderen

Guardiola en Serra zijn al dertig jaar samen en trouwden in 2014. Ze hebben samen drie kinderen: Maria, Valentina en Marius. De 24-jarige Maria is inmiddels erg bekend op Instagram met ruim 900.000 volgers.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.