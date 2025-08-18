Estavana Polman was afgelopen weekend samen met haar dochter Jesslynn (8) en een collega-handbalster. Oranje-international Angela Malestein poseerde voor een fotootje met Jesslynn voor op Instagram.

De dochter van Polman en oud-topvoetballer Rafael van der Vaart had de camera zelf in de hand en deed een duckface. Malestein stond met een big smile op de foto en besloot het plaatje te delen in haar Instagram Stories. 'Double trouble', schreef ze erbij.

Oftewel: dubbel zoveel problemen. Het is een Engelse uitspraak die bijvoorbeeld vriendinnen of tweelingen gebruiken als ze samen zijn. Het drietal zal elkaar ontmoet hebben in Nederland, aangezien beide Oranje-internationals in een ander land spelen. Malestein komt uit voor Ferencvaros uit Hongarije, Polman woont met haar dochter in Roemenië. Zij speelt voor Rapid Bucuresti, waar het eerste duel op 30 augustus wordt afgewerkt.

WK handbal in eigen land

Malestein en Polman bereiden zich langzaam maar zeker ook voor op het WK handbal, dat eind november begint in eigen land en Duitsland. Nederland zit in een poule met Oostenrijk, Argentinië en Egypte.

Polman werd eind vorig jaar tot haar eigen verbazing nog buiten de selectie van het Nederlands team gelaten voor het EK. Zij werd door de destijds nieuwe bondscoach Henrik Signell te oud bevonden: hij wilde graag met een jonge groep verder. Na een mislukt toernooi - Nederland werd zesde - besloot hij haar in maart 2025 weer te omarmen.

Goed gesprek en een knuffel

Daar was wel een goed gesprek en een knuffel voor nodig, zei Polman. "We laten het verleden het verleden en gaan nu lekker vooruit", sprak ze destijds tegen de NOS. "Ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn. Het is een supereer om voor Nederland te spelen. Ik heb er heel veel zin in."

En het was voor haar net op tijd, aangezien het WK in eigen land eraan komt. "Dat is wat elke speelster wil toch: voor je eigen fans, voor je familie. Dat is natuurlijk een fantastisch toernooi. Daar gaat iedereen vol voor, dat is logisch."