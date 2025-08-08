Damian van der Vaart (19) de zoon van Rafael van der Vaart en Sylvie Meis, en stiefzoon van Estavana Polman, heeft zijn profdebuut gemaakt bij Jong Ajax. Opvallend genoeg deed hij dat op precies dezelfde manier als zijn vader destijds debuteerde voor Ajax: in een uitwedstrijd tegen FC Den Bosch.

Damian van der Vaart mocht in de 62e minuut invallen na een wissel met Ajax-talent Rayane Bounida. Hij zou zelfs al kort daarna zijn debuut luister bijzetten door bijna te scoren, maar Den Bosch-verdediger Jeffry Fortes voorkwam een treffer.

Officieuze debuut in Ajax 1

Kort geleden maakte de jonge Van der Vaart ook al zijn officieuze debuut in het eerste van Ajax tijdens een gewonnen oefenduel tegen het Schotse Hibernian (6-3). Toeval of niet, dat gebeurde op dezelfde dag als waarop Jessey Sneijder, de zoon van Wesley Sneijder, zijn officieuze debuut maakte bij FC Utrecht.

Van der Vaart en Sneijder senior zijn voormalig ploeggenoten bij Ajax en Oranje. Damian's vader maakte zijn debuut ook in De Vliert, het stadion van FC Den Bosch. Hij debuteerde op 19 april 2000. De wedstrijd werd met 1-1 gelijk gespeeld. Anders dan zijn vader, maakte Damián zijn profdebuut met rugnummer 17, Rafael debuteerde met nummer 43 op zijn rug.

Rafael van der Vaart

De 19-jarige Damian is een zoon van Rafael van der Vaart, die begin deze eeuw furore maakte bij Ajax. De inmiddels 42-jarige analist speelde tussen 2000 en 2005 in Amsterdam. Daarnaast kwam hij tot 109 interlands voor het Nederlands elftal en speelde hij voor clubs als HSV, Tottenham Hotspur en Real Madrid.

De oud-topvoetballer is streng voor zijn zoon, maar ziet ook waar zijn kwaliteiten liggen. Hij zei in januari van dit jaar bij ESPN: "Dat rechterbeen, ja, die kan al met het eerste mee. Dan zie je ook weer een goede corner! Ik durf bijna wel te zeggen dat zijn rechterbeen beter is dan mijn linkerbeen. Dan geef ik hem heel veel druk, maar daar moet-ie maar mee omgaan. Maar het is echt zo."

