De familie Van der Vaart stond vrijdag weer even in het middelpunt van de belangstelling. Dit keer niet vanwege Rafael, zijn vriendin Estavana Polman of zijn ex Sylvie Meis, maar vanwege zijn en Meis' zoon. Damian beleefde namelijk een mooie primeur en dat zorgde al snel voor een openlijk trotse moeder.

De tiener debuteerde vrijdagavond namelijk in het betaald voetbal. Van der Vaart speelt in de jeugd van Ajax en mocht invallen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Jong Ajax. Met minder dan een half uur te gaan kwam hij binnen de lijnen in het stadion waar zijn vader in 2000 ook zijn profdebuut maakte.

'Lieverd' maakt Meis blij

Zijn vader was natuurlijk apetrots, maar zijn moeder al helemaal. Meis, die momenteel op Ibiza vertoeft, deelt trots beelden van de invalbeurt van zijn negentienjarige zoon. "Ik ben zo trots op je", schrijft Meis vanuit het Spaanse eiland. Ook onder de video van ESPN reageert ze met dezelfde strekking op het debuut van haar 'lieverd'.

Estavana Polman is ook trots

Overigens liet ook stiefmoeder Estavana Polman van zich horen. De handbalster en geliefde van Van der Vaart deed dat op dezelfde manier: openlijk trots via Instagram.

Meis en Van der Vaart waren jarenlang hét sterrenkoppel van Nederland. De twee trouwden in 2005 toen Van der Vaart nog een topvoetballer was. Een jaar later werd Damian geboren. Uiteindelijk liep het uit op een geruchtmakende breuk na knallende ruzie tijdens de jaarwisseling. De scheidingspapieren werden in 2013 getekend.

Gelukkig in de liefde

Meis (47) hertrouwde met Niclas Castello en had meerdere andere relaties, maar dat werd allemaal geen succes. Haar liefdesleven werd ook in Duitsland nauwgezet gevolgd omdat ze daar mede door Van der Vaarts periode bij Hamburger SV een carrière als televisiepresentatrice had opgebouwd. Inmiddels is Meis dan toch gelukkig in de liefde.

Deze zomer onthulde ze dat ze een relatie heeft met de dertien jaar jongere Patrick Gruhn. "Ik ben heel gelukkig."

