Michael Schumacher werd zaterdag 57 jaar en zijn dochter Gina stond stil bij dat heugelijke feit. De reacties op de foto die zij deelt, zijn hartverwarmend.

Schumacher raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeluk en heeft zich sindsdien niet meer in het openbaar laten zien. Het is niet helemaal duidelijk hoe het met de Formule 1-legende gaat, maar duidelijk is dat de gevolgen van het ongeval zeer groot zijn.

Europees kampioen

Dochter Gina is een springruiter. In 2019 werd ze gekroond tot Europees kampioen reining (een discipline binnen de westernrijden). Op 28 september 2024 trouwde ze met voormalig springruiter Iain Bethke. Op 29 maart 2025 werd hun dochtertje Millie geboren.

'Fijne verjaardag papa'

Gina deelde op de verjaardag van haar vader een foto vol lachende gezichten. Ze is er zelf op te zien als klein meisje en heeft gezelschap van haar vader, haar moeder Corinna en haar broer Mick. Ook hij schopte het overigens tot de Formule 1.

"De beste voor altijd", schrijft Gina bij de foto. Gevolgd door: "Fijne verjaardag papa." Binnen een dag verzamelde ze meer dan 60.000 likes, waaronder eentje van oud-topvoetballer Lukas Podolski. Honderden mensen namen de moeite een reactie te tikken. Daarin wordt ze gefeliciteerd en krijgt ze ook heel veel sterkte-wensen.

Carrière Michael Schumacher

Michael Schumacher heerste jarenlang in de Formule 1 en wordt gezien als een van de beste coureurs allertijden. Tussen 1994 en 2004 wist hij maar liefst zeven keer wereldkampioen te worden. Een record dat hij deelt met Lewis Hamilton. In totaal won Schumacher 91 keer een Grand Prix. Alleen Hamilton won er meer (105). Max Verstappen is de nummer drie op de ranglijst met 71 zeges.