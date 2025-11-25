De gezondheid van Michael Schumacher houdt nog altijd veel racefans bezig. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 raakte in 2013 ernstig gewond en slechts mondjesmaat komt er nieuws naar buiten over zijn toestand. Een goede vriend laat zich nu uit over de Duitse racelegende en komt met een verdrietige voorspelling.

Schumacher is niet meer in het openbaar verschenen sinds hij in 2013 gewond raakte door een ski-ongeluk. Een team van medisch personeel en zijn vrouw Corinna zorgen voor de Duitser in hun huis aan het meer bij Genève, maar er is weinig bekendgemaakt over zijn toestand. De familie Schumacher beschermt zijn privacy nog steeds zeer streng en de Duitse media berichten ook zeer mondjesmaat.

Michael heeft een persoonlijke Finse arts

Naar verluidt mag slechts een kleine, selecte groep Schumacher bezoeken. Tot deze kring behoren onder meer voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt en technisch directeur Ross Brawn en uiteraard de nodige familieleden.

Goede vriend is niet positief

Een andere goede vriend van Schumacher is niet al te positief over het herstel van Schumi. Richard Hopkins werkte in de Formule 1 en raakte in die wereld bevriend met de Duitser. Hij verwacht niet dat de privacy-maatregelen rondom Schumacher ooit zullen verminderen.

Dat niet alleen. Ook qua gezondheid vreest hij het ergste. "Ik heb de laatste tijd niets nieuws gehoord", vertelt hij aan SPORTbible. Dat is volgens hem veelzeggend. "Ik denk niet dat we Michael ooit nog zullen zien."

Ongemakkelijk om er over te praten

Toch wil Hopkins er eigenlijk niet te veel over kwijt. Hij mag de racelegende niet bezoeken en weet dus niet alle details. "Het voelt een beetje ongemakkelijk om over zijn toestand te praten vanwege de geheimhouding eromheen, en ik begrijp dat de familie alles buiten de publiciteit wil houden. Dus ik kan alleen commentaar geven, een mening hebben, maar ik behoor niet tot die 'inner circle'."

Overigens denkt Hopkins ook dat de mensen die écht dicht bij Schumacher staan, weinig zullen loslaten over zijn gezondheid. "Ik denk dat dit komt door het enorme respect dat ze voor hem hebben en daarom praten ze niet over zijn gezondheid. Zo wil de familie het, en zij respecteren dat."

Gesigneerde helm

Zodoende is er weinig nieuws te melden over de status van Schumacher. Enkele maanden geleden kwam er wel een opmerkelijk nieuwtje naar buiten. Een journalist van L'Équipe onthuld namelijk dat Schumacher, met hulp van zijn vrouw Corinna, een helm signeerde voor een veilig. De coureur zou echter nog altijd niet kunnen praten of communiceren, zo vermoedde het medium.

