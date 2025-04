Dochter Johan Derksen gaat in op wilde geruchten over vaders afwezigheid bij Vandaag Inside

Nederland is weer eens in de ban van het programma Vandaag Inside. Dinsdagavond was vaste gast Johan Derksen niet aanwezig in de talkshow, terwijl hij zelden een uitzending mist. Presentator Wilfred Genee versprak zich en daags na het hele gebeuren geeft dochter Marieke tekst en uitleg.

In de uitzending stelde Genee dat De Snor vanwege 'privéproblemen' ontbrak in de studio. Hij herstelde zichzelf al vrij snel. "Omstandigheden moet je dan zeggen, privéomstandigheden. Zo hoor je dat te zeggen", corrigeerde Genee zichzelf. Alfred Verlinde, de vaste vervanger van René van der Gijp op woensdag, nam de plek van Derksen in.

Wat is er loos met Derksen?

Op sociale media kwam een hele geruchtenstroom op gang over de afwezigheid van Derksen. Zo dachten velen dat het markante tv-gezicht ontbrak vanwege de dood van zijn hond Cuby. Dat is volgens dochter Marieke niet het geval. " Zo vreemd zijn we nou ook weer niet!", zegt ze in gesprek met De Telegraaf, waar ze ook vertelt 'niet zoveel te kunnen zeggen over wat er aan de hand is'. "Maar met Johan gaat het goed hoor."

Dit is Johan Derksen: 'Bromsnor' van Vandaag Inside is zelden afwezig en blijft mateloos populair Johan Derksen is een workaholic en zelfs een tv-aholic. Hij mag dan 76 jaar zijn, het woord pensioen wil hij niet horen. Derksen schuift nog vijf dagen per week aan bij de populaire talkshow Vandaag Inside en is alleen afwezig bij heel uitzonderlijke omstandigheden. De oud-voetballer steekt zijn mening bepaald niet onder stoelen of banken. Dit is Johan Derksen, ook wel 'De Snor' genoemd.

Derksen vrijwel nooit afwezig

Derksen slaat vrijwel nooit een uitzending over. De voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift Voetbal International is er sinds het ontstaan van het programma bij en stapte over van RTL naar Talpa. In zijn tijd als het programma Veronica Inside viel Derksen van de trap en was hij ondanks een gebroken arm, breuken in het gezicht en een blauw oog gewoon aanwezig.

Derksen maakte tal van veranderingen mee, bijvoorbeeld dat het voetbalprogramma een dagelijkse talkshow werd over politiek, sport en ander nieuws. Een half jaar geleden ontbrak hij voor het laatst, na onenigheid met presentator Genee. Dat relletje werd vrij snel in de kiem gesmoord, waarna het populaire trio zelfs het contract met twee jaar verlengde bij Talpa.

Woensdag weer aanwezig?

Het is nog onduidelijk of Derksen woensdag aanschuift bij Vandaag Inside. Dat kon ook een woordvoerder van Talpa nog niet zeggen. Normaal gesproken is woensdag de vrije dag van René van der Gijp, die dan vervangen wordt door Albert Verlinde. Laatstgenoemde wist ook niks over de aanwezigheid van zijn collega.