Voor Marieke Derksen was 2025 in veel opzichten een bijzonder jaar, maar één moment steekt er met kop en schouders bovenuit. De dochter van Johan Derksen keek via sociale media terug op een ontmoeting die ze zelf omschrijft als het absolute hoogtepunt van het jaar.

"Volledig eens met Van der Gijp", begint Derksen haar bericht op Instagram. Daarmee verwijst ze naar René van der Gijp, die Boris Becker eerder al zijn persoonlijke hoogtepunt van het jaar noemde. "Absoluut hoogtepunt van 2025 was een dag optrekken met Boris Becker", schrijft Derksen zelf.

'Voor mij een van de meest iconische sporters uit mijn leven'

De tennislegende behoort voor Derksen tot een categorie sporters die diepe indruk maakt. "Voor mij een van de meest iconische sporters uit mijn leven", is ze duidelijk gecharmeerd van de Duitser. De ontmoeting liet haar niet onberoerd. "Ik weet niet of ik deze zenuwen ooit ga overtreffen."

Wat de dag volgens haar extra bijzonder maakte, was de setting. Het was geen strak georganiseerd moment met begeleiding of media. "Geen begeleiding of team", benadrukt Derksen. "Oprecht een droom die uitkwam."

Dochter van de 'Bromsnor'

De aandacht rond de familie Derksen bleef de afgelopen weken niet beperkt tot Marieke alleen. Logischerwijs liet haar vader weer nadrukkelijk van zich horen. 'De Bromsnor' uitte stevige kritiek op plannen rond Vandaag Inside. In zijn podcast sprak Johan Derksen zijn onvrede uit over het besluit om komende zomer uitzendingen vanuit Curaçao te maken. Volgens Derksen ziet hij 'het nut er niet van in' en voelt het voor hem vooral als een commerciële trip, waar hij 'een nare smaak' aan overhoudt.

De uitspraken van Derksen staan niet op zichzelf. Ook rondom Vandaag Inside blijft de dynamiek onderwerp van gesprek. Zo gaf Gerard Joling recent nog aan dat gesprekken met Derksen niet altijd 'een schoonheidsprijs' verdienen, maar dat juist dat scherpe randje bij het programma hoort. Terwijl René van der Gijp en Wilfred Genee het format blijven omarmen, blijft Derksen zelf kritisch op keuzes die volgens hem te ver afstaan van de kijker. Daarmee blijft Vandaag Inside ook buiten de uitzendingen om volop gesprekstof opleveren.